Ay sonunu getirmekte zorlanan asgari ücretli maaşla geçinmeye çalışanlar, özel sektör sahipleri, emekliler her türlü gelir grubunun katılabileceği özel bir kampanya duyuruldu. Halkbank Paraf Kart ile 31 Aralık tarihine kadar yapılacak tüm eczane harcamalarına indirim dönemi başladı.

İlaç Masraflarını 200 TL Ucuzlatan Kampanya Nedir?

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin banka müşterisi olup cep telefonu üzerinden kısa mesaj yolu ile başvurması yetecek. Eczaneden ilaç alımında bulunacaklar Paraf Kart ile 500 TL ve üzeri yapacağı her harcamaya %10 toplamda 200 TL indirim kazanıyor.

Yalnızca eczaneden yapılacak harcamalarda geçerli olan bu indirim iptal ya da iade işlemlerinde hesaptan geri alınır. Halkbank'ın ilaç masraflarını ucuzlatan kampanyasına katılmak isteyenlerin önce banka müşterisi olması gerekiyor.

İlaç Harcamasına 200 TL İndirim Nasıl Kazanılır?

Mobil uygulama üzerinden müşteri hesap açılışını tamamlayanlar ardından kısa mesaj yolu ile kampanyaya katılım sağlayabilir. Kampanyaya başvurmak için; cep telefonunun mesaj kısmına ECZANE yazıp 3404'e sms gönderebilirsiniz.