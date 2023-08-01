CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve ithalatına izin verilen ilaçlarda Katma Değer Vergisi oranının yüzde 1’e düşürülmesi için kanun teklifi verdi.BALIKESİR (İGFA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın iğneden ipliğe zam furyasını sürdüren uygulamalara 'dur' denmesi gerektiği belirterek, “Ekonomik soykırıma dönüşen krizin faturasını vatandaştan çıkaran AK Parti iktidarı buna bir son vermelidir. İsraf ekonomisinin sorumlusu vatandaşlar değil, iktidardır” diye konuştu.

CHP’li Sarı vatandaşın sofrasında, tarlasında, giyiminde, ulaşımında her şeye zam yapıldığını bu furyadan hastaların yaşamsal öneme sahip ilaçlarının da nasibini aldığını söyledi.

“İlaç, yemek gibi, su gibi yaşamsal öneme sahiptir” diyen Serkan Sarı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararnamesiyle ilaç KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkarıldı. Vatandaşın alım gücünün hızla düştüğü bir ortamda hem SGK, hem vatandaş, hem de eczacılara büyük bir yük getiren bu artışa bir de yüzde 30,5 zam eklendi. Seçimden sonra ilaca KDV artışı ile birlikte vatandaş yaklaşık yüzde 35 daha fazla ödemek zorunda bırakıldı. Zamlar, vatandaşın hayatını tehlikeye atar duruma geldi" diye konuştu.

Hastaların 'zam' ile 'ilaç yokluğu' kıskacında olduğuna dikkati çeken Milletvekili Sarı, "İlaca gecen yıl 3 kez toplamda yüzde 135 zam yapıldı. AKP iktidarının ekonomik soykırımı hastalarımız için hayati önem taşıyan ilaçlar için de tercihini zam yaparak kullandı. Vatandaş yine düşünülmedi" dedi.

İLAÇTA KDV’Yİ YÜZDE 1’E DÜŞÜRECEK TEKLİF

CHP’li Serkan Sarı’nın hazırladığı ve Meclis Başkanlığına sunduğu 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi yasalaşırsa, kronik hastalığı için ilaç kullanandan ayakta tedavi gören hastaya kadar tüm hasta vatandaşlar olumsuz etkileyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile KDV oranında yapılan artış da geri alınmış olacak. Seçimden sonra ilaca KDV artışı ve yüzde 30,5 oranında yapılan zamla birlikte yaklaşık yüzde 35 daha fazla ödemek zorunda bırakılan vatandaşlar bu kanun teklifinin Meclis’ten geçmesiyle bütçesinden daha az harcayacak.