Televizyon programlarında dini konularda halkın sorularını yanıtlayarak tanınan Yusuf Kavaklı, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ünlü din adamı, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Son günlerinde sağlık durumu ağırlaşan Kavaklı, hastanede hayatını kaybetti.

Yusuf Kavaklı'nın Cenaze Töreni Cumartesi Günü Fatih Camii'nde Yapılacak

Yusuf Kavaklı'nın cenaze namazının cumartesi günü öğle namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacağı duyuruldu.

Kavaklı ile birlikte televizyon programı yapan sunucu Nur Viral, ölüm haberini canlı yayında gözyaşları içinde paylaştı. Viral, "Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta sevdiğiniz birini kaybettiğinizde onun ölüm haberini sunmak gerçekten zor. Yusuf Kavaklı Hocamızı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Hepinizden dua bekliyorum. Allah'ın rahmeti onun üzerinde olsun. Cuma günleri onun için çok özeldi ve o gün vefat etti. Ona olan sevgimizi dualarımızla gösterelim," diyerek izleyicilere seslendi.

Yusuf Kavaklı'nın Hayatı ve Kariyeri

1946 yılında Sivas'ta doğan Yusuf Kavaklı, ilkokul eğitimini köyünde tamamladı. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1974 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Kariyerine 1966 yılında Eyüp Müftülüğüne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak başlayan Kavaklı, 1975 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'ne tayin edildi. 1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

1979-1980 yıllarında Ankara Mamak'ta askerliğini yedek subay olarak tamamladıktan sonra, 1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak atandı. 1982-1986 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Belçika’ya din dersi öğretmeni olarak gönderildi. Burada Türk topluluğuna din eğitimi verdi.