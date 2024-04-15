Çayırova’nın yeni cazibe merkezi haline gelecek Çayırova Kent Meydanı projesinden kafeteryalarının kaba inşaatı tamamlandı.

Çayırova Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Çayırova Kent Meydanı projesinde, inşa edilen kafeteryanın kaba inşaatı tamamlandı. İlçeye kimliğine büyük katkılar sunacak proje çerçevesinde ilk olarak 3 katlı yeraltı otoparkının ve akabinde caminin kaba inşaatı tamamlanmıştı. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanlarıyla ilçenin yeni cazibe merkezi haline gelecek projede son olarak inşa edilen kafeteryanın kaba inşaatı tamamlandı.

Çayırovalıların yeni yaşam alanı olacak projenin, yapılacak ince işçilik ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından kullanıma açılması planlanıyor.