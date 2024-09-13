Açıklamada, çalınmış bir veri bulunmadığı gibi Google'dan yardım talep edilmesinin de söz konusu olmadığı vurgulandı. Bakan Uraloğlu'nun bu konudaki bir soruya verdiği cevabın, bağlamından koparılarak yanlış yorumlandığı ifade edildi. Gerçekte ise bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması sonucunda beyana dayalı adres bilgilerinin ele geçirildiği ve bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi yönünde uyarıda bulundu.