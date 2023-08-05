Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Seyir halinde olan bir otomobil, yol ortalamayı dikkate almadan ilerledi ve karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadı; ancak her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer kazada ise iki araç, bir akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Ancak, istasyona giriş esnasında arkada seyreden bir kamyonet, önünde ilerleyen otomobile yön değiştirerek çarptı. Bu çarpışma sonucunda da şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.