CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir çağrıda bulunarak, önümüzdeki kurultayda aday olmamasını ve bu kararı en kısa sürede açıklamasını istedi. Parti içindeki "değişim" taraftarları arasında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki koltuk kavgasının sürdüğü belirtildi.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, CHP'nin ilke ve programlarının kurultay tarafından belirlendiğini ve her partilinin bu ilkelere uymakla yükümlü olduğunu vurguladı. Ancak, geçmiş ve mevcut yönetim döneminde bu ilkelere yeterince uyulmadığını savundu ve özellikle laiklik gibi önemli ilkelerin göz ardı edildiğini gözlemlediklerini ifade etti.

Öymen, İlke ve Demokrasi Hareketi olarak kendi içlerinde genel başkan aday adayı çıkaracaklarını belirtti. Mayıs ayındaki seçimlerden sonra kongre ve kurultay sürecine ilişkin düşüncelerini Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarmak amacıyla mektup yazdıklarını ifade etti ve bu mektubu okudu.

Mektupta, Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin son 13 yılda girilen 12 seçimi kaybettiği ve bu durumun partide yönetim değişikliği konusunda ciddi tartışmalara neden olduğu vurgulandı. 2019'daki belediye seçimlerinde kazanılan kentlerin kısmi bir başarı olsa da Türkiye genelinde seçimlerin kaybedildiği belirtildi.

Özetle, CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine devam etmesine karşı çıkıyor ve önümüzdeki kurultayda aday olmamasını talep ediyor. Parti içindeki değişim isteyenlerin, partinin ilke ve ideolojilerine daha fazla sahip çıkması gerektiğini vurguluyorlar. Ancak, bu çağrının nasıl karşılanacağı ve CHP'nin gelecekteki siyasi süreci nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.