Bursa'yı profesyonel liglerde temsil eden 5 takımdan biri olan Kafkasspor, 3. Lige yükseldiği ilk yılında tarihi bir başarıya daha imza attı.

Liglerin tamamlanmasına 3 hafta kala Arguvanspor'a konuk olan Kafkasspor, rakibini deplasmanda yenme başarısı göstererek 2. Lige yükselme maçlarına katılma hakkı kazandı.

Malatya ekibi Arguvanspor karşısında maça hızlı başlayan ekibimiz, henüz dakikalar 10'u gösterdiğinde Semih Akyıldız'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

29. dakikada ise orta sahanın dinamosu Kerem Dönertaş skoru 2-0'a taşıdı.

39. ve 43. dakikalarda ise sahneye takımın en tecrübeli ismi Orkan Çınar çıktı. Art arda attıpı gollerle takomını 4-0 üstünlüğe taşıran Orkan Çınar son haftalarda ki güzel oyununu bu maçta fa devam ettirdi. İlk yarıda son sözü ise a 45. dakikada Yıldıray Koçal söyledi. Yıldıray'ın attığı golle Kafkasspor ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi.

Maçın 2. yarısında as oyuncularını dinlendiren Teknik Direktör İsmail Güldüren oyuncularını cezalı duruma düşmemeleri noktasında uyardı.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde gelişen Arguvanspor atağında golle buluşan Mehmet Can farkı 4'e düşürdü. 1-5

Maçta başka gol olmayınca Kafkasspor, deplasmanda farklı galibiyetle hem 3 puanın sahibi oldu hem de 2. Lige yükselme maçlarına katılma hakkı kazandı.

Muhabir: MURAT AVCI