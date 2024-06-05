Kartal Belediyesi kreşlerinden mezun olan ve önümüzdeki yıl ilkokula başlayacak öğrenciler için özel bir etkinlik düzenlendi. İlkokula adım atacak öğrencilerin öğrenim hayatlarına daha kolay adapte olmaları amacıyla ‘Teneffüs Etkinliği’ gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi’ne bağlı 14 kreşte eş zamanlı olarak yapılan etkinliklerde, çocuklara ders ve teneffüs kavramları uygulamalı olarak aktarıldı. İlkokula başlayacak olan minik öğrenciler bir yandan okula başlamanın heyecanını yaşarken diğer yandan da eğitim hayatlarının ilk basamağına hazırlanmış oldu.

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, ilk defa teneffüs zilinin sesini duyarak okul bahçesinde ve okul içerisinde oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Bu etkinlik sayesinde minikler, ilkokulda karşılaşacakları teneffüs kavramı ile tanışmış oldu.

“Çocuklarımızı ilkokula adapte ediyoruz”

Teneffüs süresince tuvalet ve su ihtiyaçlarını gideren miniklerin gelecek sene adım atacakları ilkokul hayatına daha hızlı adapte olabilmeleri için etkinliği hayata geçiren Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç, “Bugün çocuklar için yalnızca eğlenceli bir etkinlik olarak gözüken ‘Teneffüs Etkinliği’ aslında çocukların gelecek sene ilkokula daha hızlı adapte olabilmeleri için çok önemli bir etkinlik. Çocuklar bugün ilk defa zil sesi ile tanıştılar. Kartal Belediyesi’nin tüm kreşlerinde aynı anda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle çocuklarımızı bundan sonraki eğitim hayatlarına hazırlıyoruz.” dedi. Teneffüs zilinin ikinci defa çalmasıyla koşarak sınıflarına dönen çocuklar kaldıkları yerden derslerine devam etti.