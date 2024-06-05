Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 28 Eylül 2023'te yürürlüğe aldığı yönetmelikle, katılımcıların acil nakit ihtiyacı durumunda BES sözleşmelerini sonlandırmadan hesaplarındaki birikimlerini devlet katkısı hariç şekilde bankalara devrederek kredi kullanmasının önünü açtı.

Mehmet Verim, SEDDK 2. Başkanı olarak, bu uygulamanın Ocak 2022'de duyurulmasından sonra, 28 Eylül 2023'te işleme ilişkin usul ve esasların belirlendiğini ve haziran ayı itibarıyla hayata geçirildiğini belirtti. Verim, "BES'te birikimi bulunan katılımcılar, bankalardan kullanacakları krediler için ilgili BES hesaplarındaki birikimlerini kredi süresiyle sınırlı olmak üzere bankaya devredip finansmana daha rahat erişim sağlayabilecek." dedi.

Sürecin işleyişi ve katkılarına dair açıklamalarda bulunan Verim, bankaların Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından geliştirilen merkezi bilgi sistemi aracılığıyla kredi kullanacak katılımcıların BES birikimlerine dair gerekli sorgulamaları yapabileceğini dile getirdi. Devir sözleşmesinin onaylanması halinde bankalar, çekilen kredinin yüzde 20 fazlasına kadar tutarı, örneğin 100 milyar liralık kredi için 120 milyar lirayı teminat olarak isteyecek. Bu tutar, kredi yükümlülükleri tamamlanana kadar Kurumun belirlediği ve bankaların seçtiği emeklilik yatırım fonuna (temlik fonu) devredilecek.

Mehmet Verim, bankaların kredi borcu ödenmemesi durumunda teminat olarak tutacakları birikimin temlik fonunda değerleneceğini ve hesapta kalan tutarın ise katılımcının tercihine göre yatırıma yönlendirileceğini belirtti. Ayrıca, alacağını bankaya devreden katılımcının devir sözleşmesinin tamamlanana kadar birikimlerini başka şirketlere aktaramayacağını vurguladı.

Verim, alacağın devri fonlarının kurulması için Anadolu Hayat ve Emeklilik ile Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketlerini yetkilendirdiklerini açıkladı. Bu fonlar faizli ve faizsiz olmak üzere 4 ayrı seçeneği içerecek. Faizli fonu Anadolu Hayat ve Emeklilik, faizsiz fonu ise Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketi yönetecek. Verim, hacmin artmasıyla birlikte kalan fonların 1 Ocak 2025'te kullanıma açılacağını belirtti.

Ayrıca, Verim Kısmen Ödeme Uygulaması'nın da 1 Temmuz'da devreye alınacağını hatırlatarak, eğitim, doğal afet, evlilik ve konut alımı gibi durumlarda BES'ten çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesaplarda biriken tutarların, devlet katkısı dahil, yüzde 50'sini alabilme hakkı sağlayacağını ifade etti.

EGM ve emeklilik şirketlerinin entegrasyon süreçlerinin tamamlandığını söyleyen Verim, test süreçlerinin başarılı geçtiğini belirtti. Eğitim, doğal afet, evlilik ve ev alacakların kısmen ödeme esaslarının belirlendiğini kaydederek, bu alanlarda henüz bir başvuru oluşmayacağını dile getirdi.