İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, bu hakaretlere karşı tepki gösterdi. İmamoğlu, paylaşımında, "Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine yönelik hakaretleri şiddetle kınayan İmamoğlu, "Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum. Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum," dedi.

Ayrıca, "Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar, söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor" diyerek, adaletin herkes için sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

İmamoğlu, açıklamasının sonunda, iktidara geldiklerinde, kendilerine yapılanların aynısını yapmayacaklarını belirterek, "Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına, mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak," ifadelerini kullandı.