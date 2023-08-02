İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle;

CHP'nin eski genel başkanlarıyla bir araya gelmesine dair de konuşan İmamoğlu, şunları da ekledi:

"Üç genel başkanımızla geleceğin konuşulduğu; çok verimli, çok değerli bir sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebiliriz.

Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız. Değişim konusunda her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi; ülkemi, vatanımı milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partilileri düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu, ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor."