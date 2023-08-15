İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunun merakla beklediği yol haritasını açıkladı. Kentine ve oyuna sahip çıkan İstanbul Gönüllüleriyle, yeniden İstanbul İttifakı’nı en güçlü şekilde kurmaya geldiğini belirten İmamoğlu, Büyükşehir için adaylığını duyururken, 'değişim' vurgusunu yineledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunun merakla beklediği yol haritasını açıkladı. Beyoğlu’ndaki Haliç Kongre Merkezi’nde basın mensuplarıyla buluşan İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı:

Saraçhane'nin hukuksuz seçim iptaline ve içi boş ‘ahmak davası’ benzeri siyasi davalara karşı, bir güçlü demokrasi meydanına dönüştüğünü belirten Başkan İmamoğlu, "Ama biz, yılmadan ve asla vazgeçmeden, yüksek azim ve iradeyle çalışmaya devam ettik. İstanbul için ürettik, İstanbulluya hizmet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliği, ülkemizi sarmalayan yoksulluğa ve umutsuzluğa karşı verilen çabanın en önemli merkezi haline geldi" dedi.

“4 YIL BOYUNCA İSTANBUL, GELECEĞİN IŞILTILI TÜRKİYE'SİNİN UFKU OLDU”

İstanbul'un Türkiye'nin gelecek tahayyülünün hayata geçtiği şehir olması gerektiğinin altını çizen Başkan İmamoğlu, "Türkiye'mizde gerçek toplumsal barış ve gerçek milli birlik, ancak Cumhuriyetimizin asli amacını, yani yurttaşların, hiçbir ayrım gözetmeksizin, ülkelerinin, şehirlerinin, ormanlarının, ovalarının, dağlarının, sularının, tarihi mirasın ve geleceklerinin eşit hissedarı oldukları zaman gerçekleşecektir. 4 yıl boyunca, İstanbul‘u hep birlikte dayanışmanın, refahın, demokratik katılımın, birbirini seven ve sayan yurttaşların bir arada, mutlulukla yaşadığı bir şehir yapma ideali ile hareket ettik. İstanbul’un kadınlarına, gençlerine, çocuklarına, yaşlılarına yönelik icraatlarımızla bunu başarıyla sağladık. Korunan doğası, tarihi ve canlı kültür hayatı ile zengin bir Türkiye hayalinin hayata geçtiği bir şehir oluşturmaya başladık. Yani 4 yıl boyunca İstanbul, geleceğin ışıltılı Türkiye'sinin gerek taşıyıcısı, gerek ufku olmuştur" diye konuştu.

“İSTANBUL'UN SORUNLARINI ÇÖZMEK, TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI ÇÖZMEKTİR”

“İstanbul'un sorunlarını çözmek, Türkiye'nin sorunlarını çözmektir" diyen İmamoğlu, "Kuşkusuz İstanbul, uzun süre ihmal edilmiş devasa sorunlarla iç içe bir şehirdir. Şehrimizde, tahammülü imkânsız hale gelen bir nüfus yoğunlaşması vardır. Özellikle iktidarın teşvik ettiği sığınmacı ve mülteci akını, trafik ve güvenlikten konut krizine kadar, farklı boyutlarıyla kentimizi boğmaktadır. Siyasi iktidarın halkımızın, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin ve kadınların dertlerini umursamayan ekonomi politikaları sonucu yükselen yoksulluk ve hayat pahalılığı, toplumsal düzeni tehdit eder noktaya geldi. Cumhur İttifakı’nın icra ettiği ekonomi anlayışı, Mayıs 2023 seçimlerinden sonra iyice fütursuzlaştı. Vatandaşın yoksulluğu, hızlandı ve derinleşti. İşte tüm bunlardan dolayıdır ki, Mart 2024’de yapılacak olan yerel seçimler, bu fütursuzluğa ‘dur’ deme seçimi olacaktır. İstanbul'un bu devasa sorunlarını çözmek, aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin bir sınav yeridir, bir laboratuvardır. Tam da bu nedenle, evet, İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. Biz, ‘İstanbul'u kalkındırmak, Türkiye'yi kalkındırmaktır. İstanbul’u güçlendirmek Türkiye’yi güçlendirmektir’ şiarıyla iş yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Hayatı boyunca bir koltuğa değil, bir misyona aday olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Kime oy verdiğine bakmaksızın tüm yurttaşlara seslenmek istiyorum" diyerek şu mesajları verdi:

"Sevgili yurttaşlarım; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hep birlikte korumalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrakına, hep birlikte varmalıyız. Geçen sürede gördük ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni gayri hukuki yollardan elde etmek için birçok yol denendi ve denemeye de devam edecekler. Bundan vazgeçmeyecekler. Bunu şimdiye kadar, halkımızın feraseti sonucu başaramadılar. Hep birlikte engelledik. Şimdi seçimlerde İstanbul'u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz, aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp, milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu büyük başarı için, parti ayrımı yapmadan, beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben, 2019 seçimlerindeki gibi, partiler ötesi İstanbul İttifakı’nı kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine, bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına yürekten ve gönülden inanıyorum.”

CHP'li yol arkadaşlarına seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Artık CHP seçim kaybedemez. Kaybetmemeli. CHP, ikinci parti olmakla övünemez. Övünmemeli. Asla durum idare edemez. Etmemeli. CHP önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin, aynı zamanda yerel seçimleri kazanması bir zorunluluktur. CHP’liler, bu yüksek kazanma arzusu, azmi ve bilinciyle hareket etmek mecburiyetindendir. Bu tarihi bir sorumluluktur" diye konuştu.

Önümüzdeki seçimlerde, sadece belediye başkanlıklarını değil, belediye meclislerini de hep birlikte kazanılması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bunun için bütün örgütümüz, belediye başkan adaylarıyla birlikte, bu değişim ve dönüşüm sürecini en güçlü şekilde tamamlayıp, uyum içinde çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundadır" dedi.

“İSTANBUL'A HİZMET, DÜNYAYA HİZMETTİR”

Kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk yola çıktığında tüm halka bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağının sözünü verdiğini anımsatan Ekrem İmamoğlu, "Bu sözü tutmaya devam edeceğim. 4 sene boyunca olduğu gibi, 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Yoksulluğu söküp atan, refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla, 2019’da olduğu gibi, Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren kıymetli İstanbullularla, kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul Gönüllüleriyle, tekrar İstanbul İttifakı’nı en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulluları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum. Sevgili CHP'liler, kıymetli İstanbullular, benim çok değerli vatandaşlarım; inanınız ki, her şey çok güzel olacak" diye konuştu.