Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da hissedildi. Depreme AVM'lerde yakalanan vatandaşlar canını kurtarmak için panikle kendini dışarı attı. Cep telefonu kameralarına yansıyan ÖzdilekPark AVM, Korupark AVM, Kent Meydanı AVM, Zafer Plaza AVM, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, PodyumPark AVM ve Anatolium AVM'deki korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar korku içerisinde AVM'lerdeki merdivenlerden inmeye çalışırken, kimileri ise yakınını aramak için cep telefonuna sarıldı.

Kaynak: İHA