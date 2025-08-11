İstanbul depremiyle ilgili yaptığı öngörülerle tanınan ve geçtiğimiz ay Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremi önceden haber veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu defa İnegöl’ün deprem potansiyeline yönelik değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, bölgedeki fay hatlarının özelliklerini inceleyerek, İnegöl’de 6,5 ile 7 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini ifade etti.

GEMLİK VE BURSA’DAKİ FAYLARLA İLGİLİ YORUMLAR

“Eyvah, Gemlik yıkılacak” gibi iddialara yanıt veren Üşümezsoy, Gemlik’teki fayın düşey bir fay olduğunu, yan yatımlı bir fayın söz konusu olmadığını açıkladı. Burada yaşanan sarsıntıların, fay düzleminden ziyade 5 ila 10 kilometre kuzeyde meydana gelen kırılmalar ve sıcak su kaynaklarının etkisiyle ortaya çıktığını belirtti.

Bursa için de önemli bilgiler veren Üşümezsoy, “Yenişehir’den Bursa içine uzanan bir fayın Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolu olduğu iddiası rahmetli Barka’nın modelidir. Ancak orada Kuzey Anadolu Fayı bulunmuyor” dedi.

ULUDAĞ VE ÇATALDAĞ’IN JEOLOJİK DURUMU

Üşümezsoy, Uludağ’ın yükseldiğini ve ön kısmının çökmeye başladığını, Çataldağ’ın da benzer biçimde yükselerek Manyas Gölü çevresinde çökmeye yol açtığını dile getirdi. Ayrıca, Uludağ Fayı’nın 1894 yılında gerçekleşen iki büyük depremle kırıldığını hatırlattı.

İNEGÖL’DEKİ DEPREM RİSKİ

İnegöl civarında 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek bir potansiyel bulunduğunu belirten Üşümezsoy, fay hatlarının uzunluk ve derinlik özelliklerine vurgu yaptı. Düzce’deki yaklaşık 50 kilometrelik fayın 7,2 büyüklüğünde deprem meydana getirdiğini, İnegöl’de ise fayın daha kısa ve daha sığ olduğunu, bunun da 6,2 ile 6,5 arasında deprem riskini beraberinde getirdiğini ifade etti.