CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ın Bahadın beldesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende, Memleket Partili Bahadın Belediyesi'nin CHP’ye geçtiğini açıkladı. Mitingde CHP’ye katılan Muharrem İnce de hazır bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"(Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması) Hepimizin yeri CHP. Bu ülkenin vatanıyla, birliğiyle, bayrağıyla, kurucusuyla derdi olmayan bütün demokratların, muhafazakar, milliyetçi, liberal, Kürt demokratların, hepsinin birleşeceği Türkiye İttifakı'nın vücut bulduğu yer Cumhuriyet Halk Partisi. Muharrem Başkan dedi ki, "Bir pazar Bahadın'a gideriz. Tek belediyemiz." Bugün fiilen bir belediyeyi CHP'ye katıyoruz. Birazdan belediye ziyaretimizin ardından Memleket Partisi yöneticilerini CHP'ye katacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum."

"TÜRKİYE'NİN ACİLEN SEÇİME VE CHP İKTİDARINA İHTİYACI VAR"

Muharrem İnce ise "Baba ocağında kaldığımız yerden devam etmeye geldim. 23 yılın sonunda ormanlarımızı, çocuklarımızı, sınırlarımızı, paramızın değerini, pasaportumuzu, nehirlerimizi, göllerimizi, gençlerimizin gelecek hayallerini koruyamadılar, kozmik odayı, Kızılay çadırlarını, teğmenlerimizi koruyamadılar. Türkiye'nin acilen seçime ve CHP iktidarına ihtiyacı var. Özgür Özel, CHP'yi birinci parti yapacaktır" dedi.