Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri ve Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı (Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkiler) emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) terfi sistemine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yalım, 10 Temmuz 2025'te yapılan yasa değişikliğiyle korgeneral ve koramiral rütbelerine terfi için gerekli olan diploma şartlarının değiştirildiğini ve bu durumun hukuki sorunlara yol açtığını savundu.

YALIM KURALLARIN ÖNCEKİ HALİNİ AÇIKLADI

Ümit Yalım, YAŞ kararlarına ilişkin değerlendirmesinde, daha önce korgeneral veya koramiral olabilmek için Kuvvet Harp Akademisi ya da Kuvvet Harp Enstitüsü ile birlikte Silahlı Kuvvetler Akademisi veya Müşterek Harp Enstitüsü'nden mezun olmanın zorunlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Kara Kuvvetleri’nde muharip sınıftan, Deniz Kuvvetleri’nde güverte ya da deniz sınıfından, Hava Kuvvetleri’nde ise pilot sınıfından olunması gerektiğini vurguladı.

TERFİ ŞARTLARINDA DİPLOMA DEĞİŞİKLİĞİ

Ancak, 10 Temmuz 2025’te Askeri Personel Kanunu’nun 47. maddesinin (f) fıkrasında yapılan değişiklikle, bu şartlar yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, korgeneral ve koramiral rütbelerine terfi için sadece Kuvvet Harp Enstitüleri’nde komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıf general veya amiral olma koşulu getirildi. Böylece, Deniz Kuvvetleri’nde güverte veya deniz sınıfı amiral, Hava Kuvvetleri’nde pilot sınıfı general olma şartı ile Silahlı Kuvvetler Akademisi/Müşterek Harp Enstitüsü diploması zorunluluğu kaldırıldı. Yalım, bu değişikliğin diploma sayısını ikiden bire indirdiğini ve kurmaylık şartının korunduğunu vurguladı.

“TAM KANUNSUZLUK VE MUTLAK BUTLAN” İDDİASI

Ümit Yalım, iddialarını mevcut kanun ve yönetmeliklere dayandırarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda korgeneralliğe terfi eden bir subayın, Kara Harp Akademisi veya Kara Harp Enstitüsü diploması bulunmadan bu rütbeye yükseltildiğini ileri sürdü. Bu durumu “tam kanunsuzluk ve mutlak butlan hali” olarak nitelendiren Yalım, yapılan terfiyi hukuka aykırı olarak değerlendirdi. Ayrıca, ilgili komutanın korgeneral rütbesiyle vereceği emirlerin ve imzalarının yasal olarak geçersiz sayılabileceğini öne sürdü.

YAŞ KARARLARI

Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı iki buçuk saat sürmüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekli edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

Toplantıdan çıkan diğer kararlar şu şekilde olmuştu;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri bir yıl uzatıldı

İki general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay general ve amiralliğe yükseltildi

29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri iki yıl uzatıldı

İki general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025’ten, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025’ten itibaren emekli edildi

316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 itibarıyla 332 olacak