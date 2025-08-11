Türkiye’de konut piyasası, kentsel dönüşüm çalışmaları, faiz indirimi beklentisi, barınma ve yatırım amaçlı taleplerin yanı sıra son depremlerin etkisiyle de hareketli bir süreçten geçiyor. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, haziran ayında ülke genelinde konut satışları %35,8 artarak 107 bin 723 adede ulaştı. Yılın ilk altı ayında ise konut satışları %26,9 oranında yükseldi ve 691 bin 893 adetle tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-haziran dönemi verisi olarak kaydedildi.

KONUT FİYATLARINDA DURUM

Konut fiyatlarında da nominal bazda yükseliş devam ediyor. Merkez Bankası tarafından hesaplanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi haziranda, yıllık bazda %32,8 artış gösterdi. Bu dönemde konut fiyatlarındaki reel düşüş devam etti. Ancak reel kayıp %1,7 gibi oldukça sınırlı bir düzeye geriledi.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine göre ikinci çeyrekte ortalama konut fiyatları en pahalı iller ve güncel metrekare fiyatları şöyle:

1-Muğla: 72.919 TL

2-İstanbul: 62 bin 102 TL

3-Antalya: 44 bin 874 TL

4-İzmir: 42 bin 864 TL

5-Çanakkale: 40 bin 986 TL

6-Aydın: 39 bin 418 TL

7-Balıkesir: 37 bin 754 TL

8-Edirne: 35 bin 210 TL

9-Kırklareli: 34 bin 555 TL

10-Ankara: 34 bin 474 TL

EN UCUZ ŞEHİRLER

Verilere göre yine ikinci çeyrekte konut fiyatları en düşük iller ve güncel metrekare fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

1-Ağrı: 16 bin 227 TL

2-Mardin: 16 bin 847 TL

3-Siirt: 18 bin 892 TL

4-Şırnak: 19 bin 69 TL

5-Adıyaman: 19 bin 526 TL

6-Yozgat: 19 bin 598 TL

7-Osmaniye: 19 bin 729 TL

8-Bitlis: 19 bin 901 TL

9-Muş: 20 bin 221 TL

10-Kars: 20 bin 310 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

En pahalı konutların yer aldığı iller arasında bu yıl 6,0 şiddetinin üzerinde depremlerle sarsılan İstanbul ve Balıkesir de yer alıyor.

En ucuz ilk 10 listesinde ise 2023 yılındaki deprem felaketinden etkilenen Adıyaman ve Osmaniye illeri bulunuyor.

En pahalı ve en ucuz şehir arasındaki fiyat farkı 4,5 kat olarak gerçekleşti.

En ucuz şehirlerde metrekare birimi fiyatı, güncel asgari ücretin altında kalmaya devam ediyor.