Paylaşımında, “Aile büyüğümüz, değerli ağabeyim, baba yarım, ilkokul öğretmenim Nazmi Şimşek, Hakk’ın rahmetine kavuştu." ifadelerini kullanan Şimşek, cenaze ve taziye programına dair bilgi de verdi.

Nazmi Şimşek’in cenazesi bugün Yalova’da, öğle namazının ardından toprağa verilecek. Taziye ziyaretlerinin ise Salı günü Batman’da, Çarşamba günü Ankara’da kabul edileceği bildirildi.

Bakan Şimşek, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara da teşekkür ederek, “Bu acı günümüzde yanımızda olan, arayan, soran ve yazan herkese gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.