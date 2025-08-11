Her yıl gelişerek büyüyen şenlikte bu yıl yaklaşık 150 stant yer aldı. Kültür Park içerisindeki kameriyeler bölgesindeki alanda stant açan girişimci kadınlar; butik, gıda, tuhafiye, bijuteri, ayakkabı, çanta, züccaciye ve el emeği ürünlerin bulunduğu stantlarında çeşitli kampanya ve indirimlerle İnegöllülere fırsatlar sundu. 10.00 ile 00.00 saatleri arasında açık kalan etkinlik, binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Başkan Taban Müjdeyi Verdi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yoğun ilgi nedeniyle şenliğimizi 12 Ağustos Salı gecesi 00.00’a kadar uzatıyoruz. Kadın girişimcilerimize destek olmak, onların el emeği ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak adına herkesi şenliğimize davet ediyoruz. Bu etkinlik, hem ekonomimize hem de kadınlarımızın üretim gücüne katkı sağlıyor.” dedi.