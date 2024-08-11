KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un, kamu bankalarından kredi alamadıkları yönünde serzenişine atıf yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu var ya partizanlığın dibidir yani. Hani bunu yapan insan, aynaya bile bakamaz. Yüzü varsa, aynaya bile bakamaz. Utanç duyar yani. O bir kısım kurumlarda yöneticilik yapıp, yüz yüze geldiğimizde benden kaçışanlarla, kafasını öne eğenlerle karşılaşıyorum bolca. Çünkü ne diyeceğimi biliyorlar. Utanç verici” dedi.İSTANBUL (İGFA) - 12 blok, 240 konut bağımsız birim ve 294 hak sahibinden oluşan Kartal Hürriyet Mahallesi’ndeki Metem Birlik Sitesi sakinleri; yapılarının yenilenmesi talebiyle, 14 Nisan 2023’te, istanbulyenileniyor.com’a başvuruda bulundu. Talepleri dinleyen KİPTAŞ, bu doğrultuda proje hazırladı. Mobil araçlar aracılığıyla vatandaşlarla birebir iletişim kurularak, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

17 Kasım 2023’te resmi sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Sitede yıkımlar, 29 Mart 2024 tarihinde başladı. Tahliyeler tamamlandıkça riskli yapıların yıkımı da kontrollü bir şekilde devam ettirildi.

6 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hak sahipleriyle uzlaşma oranı yüzde 97’ye ulaştı. 549 konut, 27 ticari birim olmak üzere, toplam 576 bağımsız birimden oluşacak depreme dayanıklı projenin temeli, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle atıldı.

Törende, sırasıyla; KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Kartal KİPTAŞ Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde konuştu. Kendisinden önce konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un, kamu bankalarından kredi alamadıkları yönünde serzenişine atıf yapan İmamoğlu, “Bu var ya partizanlığın dibidir yani. Hani bunu yapan insan, aynaya bile bakamaz. Yüzü varsa, aynaya bile bakamaz. Utanç duyar yani. O bir kısım kurumlarda yöneticilik yapıp, yüz yüze geldiğimizde benden kaçışanlarla, kafasını öne eğenlerle karşılaşıyorum bolca. Çünkü ne diyeceğimi biliyorlar. Utanç verici” dedi.

Bu durumu düzeltecek devlet görevlilerini alkışlayacaklarının altını çizen Başkan İmamoğlu, “Ama buna teşne olup, ‘Verme kardeşim. CHP'liyse verme. CHP'liyse yollama. Ya da şu partiliyse, bu partiliyse sakın verme. Bir tek AK Partililere ver’ diyeni de ey milletim, o koltuktan def edin kardeşim. Partizanlık yapan kimse, onun adı CHP'liyse de yollayın, AK Partiliyse de yollayın. Hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu milletin buna ihtiyacı yok. Bu milletin bir olmaya, birlikte olmaya, iri, diri olmaya ihtiyacı var, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Biz, o yolun yolcusuyuz kardeşim” diye konuştu.

ÇEVRE BAKANI’NA “İTFAİYE” YANITI: “İSTANBUL'UN ASLA TASARRUF YAPMAYACAĞI ÖNCELİKLİ MESELELERDEN BİRİ, AFET ANINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR ÇALIŞAN KAPASİTESİ”

Öte yandan "Buradayken söylemem lazım" diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da eleştirilerini yönelten Başkan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, sizinle biz çalıştık zaten. Sonra ayrıldınız. Başka bir görev verildi size son seçimde. Mecliste görev aldınız. Sonra yerel seçimde aday yapıldınız. Şimdi tekrar bakan oldunuz. Dolayısıyla her süreçte sizinle irtibattayız. ‘Efendim, itfaiye için biz onlara 1000’e yakın izin verdik. Zaten 4 bin 263’tü, 4 bin 642 oldu’ demiş. Bizim itfaiye birimindeki çaycıyı da şoförü de… İtfaiye birimi içerisinde farklı hizmetlerimiz de var bizim. Onları da sayarak, sayı vermiş. Arkadaşlarım basını bilgilendirdiler ama buradan direkt kendisine ifade edeyim. İstanbul İtfaiyesi'nin 2019’da, 2 bin 254 itfaiye eri vardı. Şu anda 2 bin 739. Yani o sizin 700-800 tane izin verdiğiniz alımı yapmasaydık, biz 2 bin bile değildik şu anda. Bir Hatay, Maraş depreminde dahi, 700-800, olsa 1000’e kadar insan yollasak, yetmiyor. Orada bir afet var da burada yangın vesaire durmuyor. Yani bu bir ortalamayla yürüyor. Burayı da boş bırakamazsınız. Bir çalışma yaptık. Dedik ki, ‘İstanbul'un asla tasarruf yapmayacağı öncelikli meselelerden biri, afet anında çok güçlü bir çalışan kapasitesine ihtiyacı var.’ Onun için sizden, 2 bin 500 itfaiye çalışanı talebinde bulunduk.

Bir kez bile bana, ‘Ya siz fazla istiyorsunuz. Böyle bir ihtiyacınız yok’ demediniz. Ama imzalamadınız. Bugün açıklama yapıyorsunuz. Bunu defalarca konuştuk. Talep ettik. Bunu imzalamadınız. İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi atamasını imzalamadınız. Özel kalem atamasını imzalamadınız koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Hangi partizanlığınızı sayayım? Yapmayın. Bu konuda benimle buradan (mikrofondan) bir diyaloğa girmeyin. Ama benimle her zaman telefonla yüz yüze diyaloğa geçebilirsiniz. Nasıl? Devletin bakanı olarak davet edersiniz, gelirim. Hiç o konuda, ‘niye gideyim’ falan filan. Öyle bir derdim yok benim. Bugün davet edin, yarın gelirim. İstanbul meselesi için, bu millet için, koşa koşa her kapıya giderim. Biz de öyle ukalalık, kibir yok. Bu makamın millete ait olduğunu ben biliyorum çünkü. Siz o makamın kime ait olduğunu biliyorsunuz; ben bilmem. Ama ben makamın millete ait olduğunu biliyorum. Siz kime ait olduğunu biliyorsanız, onu bir sorgulayın. Aradaki fark bu.”

Konuşmalar sonrasında Kartal KİPTAŞ Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli, hak sahiplerinin de katılımıyla; İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt tarafından atıldı.