İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını yeniden açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı çağrısına HDP'den yanıt geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmek birinci önceliğimiz" şeklinde açıkladı.

İmamoğlu’ndan Çağrı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mağlup olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘değişim’ çağrılarıyla sık sık mesaj veren Ekrem İmamoğlu yol haritasını açıkladı. İmamoğlu “"Seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İttifak Çağrısına HDP’den Yanıt

İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" çağrısına HDP'den ilk yorum geldi. HDP Seçim İşleri Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, ittifak meselesini şimdiden konuşmanın yanlış olacağını söyledi. HDP'li Türkmen, "Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Dolayısıyla ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim" şeklinde ifade etti.

“Bir Suda İki Defa Yıkanılmaz”

HDP Seçim İşleri Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, geçmiş seçimlerdeki "aday çıkarmama" deneyimlerini de hatırlatarak, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz." şeklinde belirtti.