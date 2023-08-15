Özel halk otobüsünde yolculardan biri otobüs şoförüyle önce tartıştı, sonra da saldırdı.Olay 13 Ağustos günü gerçekleşti. Otobüs şoförü Süleyman Alkaya, iddiaya göre inmek için düğmeye basıp, durakta inmeyen yolcuyla tartıştı. Bu sırada yolcu halk otobüsü şoförü Süleyman Alkaya’ya yumruklu saldırıda bulundu. Alkaya’nın da saldırıya karşılık vermesi üzerine çıkan kavgayı otobüste bulunan yolcular ayırdı. Olayın ardından şoföre saldıran şahıs otobüsten inerek uzaklaştı. Kavganın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.