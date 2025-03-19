İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde evi aranarak gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu, yaşananları NOW TV’ye açıkladı. Dilek İmamoğlu, sabaha karşı sahurdan hemen sonra polis ekiplerinin evlerine geldiğini belirterek, sürecin hukuksuz olduğunu ve bu durumun adil yargılama ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

"Artık her şeyi bekler hale geldik"

İmamoğlu, gözaltı süreci ile ilgili şunları söyledi:

“Dün Ekrem Bey’in diploması usulsüz bir şekilde iptal edildi. Bugün ise sabaha karşı polisler kapımıza dayandı. Bu kadar büyük bir adaletsizlik mümkün olabilir mi? Şu an yaşadıklarımız tamamen hukuk dışıdır. Artık her şeyi bekler hale geldik.”

Evin içinde yaşananları anlatan Dilek İmamoğlu, 13 yaşındaki kızlarının da olaya tanık olduğunu ve sabah normal bir şekilde okuluna gitmek üzere evden çıktığını dile getirdi.

Dilek İmamoğlu, “Şu an yaşadığımız şey korkunç. Hukuk hala kağıt üzerinde var ama çalışmıyor. Önce içeri alıyorlar, ifadeye çağırıyorlar, sonra delil üretmeye çalışıyorlar. Bu süreci herkesin iyi değerlendirmesi lazım” ifadelerini kullandı.

"Bu hukuksuzluk karşısında susmayacağız"

Dilek İmamoğlu, sürecin bir siyasi operasyon olduğuna inandıklarını belirterek, Ekrem İmamoğlu’nun halkın iradesine olan güvenini sürdürdüğünü vurguladı.

Dilek İmamoğlu, “Ekrem Bey bizi de kendisini de halkına emanet ediyor. Bu hukuksuzluk karşısında susmayacağız. Millet er ya da geç bu adaletsizliğin hesabını soracaktır” diye konuştu.

Oğlu Mehmet Selim İmamoğlu: "Bir teröristi alır gibi gözaltına aldılar"

Gözaltı sürecinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da yaşananlara karşı tepkisini dile getirdi.

Sabahın erken saatlerinde haber alıp eve koşarak geldiğini belirten Mehmet Selim İmamoğlu, babasının bir suçlu gibi gözaltına alınmasını şu sözlerle eleştirdi:

“Bu ülkeye hizmet eden bir insanı, sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ekrem İmamoğlu’ndan değil, adaletsizlikten korkulması gereken bir dönemdeyiz.”