Bilecik Belediyesi ve bir firma tarafından imar yönetim sistemi konularında eğitim verildi.

Bilecik Belediyesi ve bir bilişim firması işbirliğinde; ‘D-İmar, İmar Yönetim Sistemi elektronik ve takip sistemi’ konularında eğitim verildi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen bilgilendirme programına; Bilecik Belediyesi ilgili birim çalışanları, yapı denetim kuruluşu temsilcileri, meslek odaları yöneticileriyle Bilecik’te faaliyet gösteren müteahhitler katıldı.

Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda verilen eğitimlerde, başvuruda bulunulan yapı ruhsatlandırma işlemlerinde kullanılmakta olan, D-imar imar yönetim sistemi elektronik başvuru ve takip sistemleri anlatıldı.

Katılımcıların sorularının da yanıt bulduğu eğitim ile yapı ruhsatlandırma işlemlerinde güvenli ve kolay hizmetin sunulması amaçlandı.