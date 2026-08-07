Gebze Belediyesinin, mahalle kültürünü yaşatmak, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve vatandaşları sosyal etkinliklerle buluşturmak amacıyla başlattığı açık hava sineması gösterimleri devam ediyor. Bu kapsamda programın yeni durağı Köşklüçeşme Mahallesi oldu. Orhangazi İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

Animasyon filmi izleyiciyle buluştu

Film gösterimi öncesinde patlamış mısır ikramı yapıldı. Ardından alana kurulan dev ekranda animasyon türündeki 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filmi izleyiciyle buluştu.

Farklı yaş gruplarından vatandaşların bir araya gelmesine imkan sağlayan 'Mahallemde Sinema Var' etkinliklerinin, yaz dönemi boyunca ilçedeki farklı mahallelerde sürdürüleceği bildirildi.