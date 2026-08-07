Fen İşleri, Temizlik, Sıfır Atık ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler ilçe genelinde koordineli çalışma gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar kapsamında ekipler, belirlenen program doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda yol bakım ve zemin iyileştirmesi yapıyor. Ortak kullanım alanlarında ise park, çevre düzenlemesi, peyzaj ve temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

'Daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmayı hedefliyoruz'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe genelindeki mahallelerde vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Sahadaki çalışmaların planlı şekilde ilerlediğini kaydeden Bıyık, 'Sadece yollarımızda değil; parklarımızda, yeşil alanlarımızda ve hemşehrilerimizin ortak kullandığı tüm yaşam alanlarında bakım ile onarım çalışmalarımız sürüyor. Amacımız daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Darıca oluşturmak. İlçemize değer katacak hizmetleri üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.