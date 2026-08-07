Gölcük'te düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen zanaatkarların katılımıyla başladı.

Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen el sanatları ustaları katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçenin adını sanat, kültür ve sporla duyurmaya yönelik etkinliklere devam ettiklerini söyledi.

Geleneksel sanatların yaşatılmasının önemine değinen Sezer, 'Türkiye'nin dört bir yanından gelerek ürünlerini sergileyen ve atölye çalışmalarında verdikleri bilgilerle geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan tüm katılımcılara, usta öğreticilere ve emeği geçenlere teşekkür ederim' dedi.

Konuşmaların ardından Gölcük Kaymakam Vekili Kemal İnan, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert'in de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, alanda kurulan stantları dolaşarak sergilenen eserler hakkında ustalardan bilgi aldı.

Festival 9 Ağustos'ta sona erecek

Geleneksel sanatların tanıtılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında; sergilerin yanı sıra teknik paylaşım atölyeleri, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri de gerçekleştirilecek.

Vatandaşların stantları gezebileceği ve atölye çalışmalarına katılarak el sanatları hakkında uygulamalı bilgi edinebileceği festival, 9 Ağustos'ta sona erecek.