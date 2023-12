Artıları

Parlak, güzel renklere sahip açık bir dünya

Zorlu bulmacalar

Güçlü karakter özelleştirme seçenekleri

Sevimli hikaye ritimleri

Eksiler

Zeus inanılmaz derecede sinir bozucu

Açık dünya bulmacalarının daha fazla tabelaya ihtiyacı var

Immortals Fenyx Rising, büyük kardeşleri Watch Dogs Legion ve Assassin’s Creed Valhalla’nın ardından tatil sezonuna itilmiş olmasına rağmen, yayıncı Ubisoft’un bu yıl piyasaya sürdüğü en iyi oyun. Geliştirici Ubisoft Quebec, Assassin’s Creed’in devasa arayışından, Yunan tanrıları ve canavarlarının bu hikayesinin daha parlak olmasına yardımcı olan daha kısa bir aksiyon-macera oyununa dönüştü. Immortals Fenyx Rising, özellikle Assassin’s Creed Odyssey ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibi diğer oyunların parçalarından oluşturulmuş bir PC oyunudur, ancak kendi kimliğini mükemmel bir şekilde oluşturur.

Ozanlar Bir Hikaye Anlatıyor

Immortals Fenyx Rising sizi isimsiz bir Yunan ordusunda kalkan taşıyıcı ve hikaye anlatıcısı olan Fenyx’in sandaletlerine düşürüyor. Bir fırtına Fenyx’in gemisini mahvettiğinde, kahraman, Yunan panteonunun evi olan Altın Ada’da gemi enkazında kalır. Maalesef işler iyi değil. Titan Tython hapishanesinden kurtuldu, insanlığı taş heykellere dönüştürdü ve tanrıları daha az formda tuzağa düşürdü.

Katliamdan kaçan tek kişi, eski hikayelere uygun olarak burada kibirli ve bencil olarak oynanan Zeus’tur. Tanrıların Babası, insanlığa ateş getirdiği için Zeus tarafından hapsedilen Prometheus’a kalbini döker. Fenyx’in hikayesi, Zeus’un eklediği alaycı yorumlarla birlikte, Prometheus’un gerçek zamanlı olarak anlattığı bir hikaye olarak oynanıyor. Prometheus dürüst adamdır, Zeus ise bilge hilekârdır.

Bu… kesin bir seçimdir. Ne yazık ki, Zeus’un mizahı o kadar da harika değil. Şakalar, Antz, A Shark’s Tale veya Minions gibi animasyon filmlerinde en iyi ihtimalle bir nottur. Özellikle zeki değiller; Zeus Midilli adası hakkında kolay şakalar yaparken gözlerinizi devireceksiniz. Bununla birlikte, mizah olgunlaşmamışlığını eve götürür, ancak bir hikaye nedeninin olması onu daha az sinir bozucu yapmaz. Şans eseri, Ölümsüzler’in derinliklerine daldıkça konuşma arka planda kayboluyor.

Oyuncu kadrosunun geri kalanı biraz daha iyi. Prometheus anlatımında büyük bir ağırlık taşıyor ve özgür olduğunuz diğer tanrılar da empati kuruyor. Fenyx sadece tanrısal güçlerini geri vermekle kalmaz, aynı zamanda varlık olarak kim olduklarına dair rahatlıklarını da geri verir. Hikayeleri biraz sevecen olsa da sevindirici ve Zeus’un ünlemlerinin vahşi ton değişimleri olmadan Ölümsüzler hikaye bölümünde daha iyi ortaya çıkacak. Yunan mitolojisinin daha iyi bir şekilde inceltilmesi için Supergiant Games’in Hades’ine bakın.

Nefes al

Steve Jobs, Pablo Picasso, T.S.’ye atfedilen eski atasözü “İyi sanatçılar ödünç alır, büyük sanatçılar çalar” diyor. Eliot ve on yıllardır diğer vizyonerler. Immortals Fenyx Rising’e bakmak ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın hayaletini görmek zor değil. Motor ve dünya tasarımı Assassin’in Creed Odyssey ürünüdür, ancak dayanıklılık ölçer, tırmanma ve süzülme, son Zelda macerasını hatırlatır. Tartarus’un birçok Ölümsüz bulmacasının bulunduğu cep boyutları, doğrudan Vahşetin Nefesi’nin mabetlerinin kalıbına dökülmüş gibi görünüyor. Dört efsanevi figürü serbest bırakmak ve güçlerini kazanmak için yolculuğunuzun temel kapsamı bile, Nintendo’nun 2017’de yaptıklarından biraz daha fazlasını sunuyor.

Aradaki fark, Breath of the Wild’ın tamamen keşif fikrine ve hissine odaklanmış olmasıdır. Link, Hyrule’un mahvolmuş dünyasına girdi ve ileriye dönük yolunu bulmak için serbest bırakıldı. Gözlerinizi uzaktaki bir dağa çevirmeniz ve yavaşça oraya gitmeniz, yol boyunca ilginç köşeler ve meraklı şeyler bulmanız gerekiyordu.

Ölümsüzler bunu pek umursamıyor. Her bölgenin kendine özgü tanrısının devasa heykellerini ölçeklendirecek ve aşağıdaki manzaraya bakacaksınız, ancak bu size arazinin genel bir görünümünü vermek için daha fazlasıdır. Bu görüş noktasından belirli alanlara raptiye atabilirsiniz, ancak Fenyx’in Uzak Görüş yeteneği aşağıdaki dünyadaki yeni zorlukları ve bulmacaları kolayca tespit eder. Far Sight olmadan gitmek istiyorsanız, yapabilirsiniz, ancak Daidalos’un Kanatları üzerindeki Altın Ada’da süzülmek bile onlara yaklaştığınızda göğüs simgelerini, hareket zorluklarını ve Tartarus Kasalarını ortaya çıkarır. Bu Ölümsüzlerin odak noktasıdır: her zaman açılacak başka bir sandık veya üstlenilecek hareket zorluğu olması. Bu keşifle değil, oyunla ilgilidir.

Bununla birlikte, oyun iyi. Ölümsüzler, Assassin’in Creed Odyssey’in kaçma ve savuşturma sistemiyle başlar, ağır saldırılar ve mükemmel savuşturmalarla düşmanları sersemletme durumuna sokar. Düşmanlar bu durumdayken, Fenyx ek hasar verir, bu nedenle karşılaşmalarınızın çoğu, mümkün olan en kısa sürede düşmanları sersemletmeye odaklanır. Herhangi bir gerçekçilik hissinden uzaklaşmak, düşmanları kendinize doğru çekmenize veya yükselen mızrak deniziyle havaya fırlatmanıza izin veren ek büyü yetenekleriyle yardımcı olur. Çatışma hızlıdır, ancak Fenyx oyunun başından sonuna kadar çoğunlukla aynı yetenekleri korur. Savaş çeşitliliği, büyük, yeni yetenekler kazanmaktan ziyade, çoğunlukla yolunuza çıkan farklı düşmanlarla savaşmaktan gelir.

Yine de manzarayı süsleyen zorluklar sadece savaşla ilgili değil. Bazı zorluklar, sizi bir dizi hedef boyunca yönlendiren oklarla görevlendirerek yay becerilerinizi test eder; diğerleri bir resmi tamamlamak için blokları kaydırmanızı ister. Bağlantısız Kasalar içinde, bu bulmacalar daha karmaşık hale geliyor ve başarılı olmak için zıplama ve uçma hassasiyetine güveniyor. Zorluklar, elde etmek için keskin bir göz ve ustaca hareketler gerektiren gizli sandıklar ve ödüller içerir. Ölümsüzler sizi test edecek; Bir atlamayı kaçırıp Boşluğa düşmeyi bekleyin ya da bir dizi lazerin içinden geçtiğiniz bir kutunun parçalara ayrıldığını görün çünkü bitiş çizgisine varmadan hemen önce koştunuz.

Ubisoft Quebec’in bu bulmacaları ve üstesinden gelmeniz gereken durumları oluştururken çok eğlendiğini söyleyebilirsiniz. Aslında Ölümsüzlerin Wild of the Wild’ı geçtiği alanlardan biri. Immortals, özellikle daha zorlu oynanış yollarının peşindeyseniz, bir süredir oynadığım daha iyi platform deneyimlerinden bazılarına sahip. Bulmacalar ve mücadeleler, yeni becerilerin kilidini açmak veya sağlığınızı ve dayanıklılığınızı yükseltmek için yararlı bulduğunuz her şeyle birlikte Fenyx’in genel gelişimini besler.

Yine de Golden Isle’da tamamen güneş ışığı değil. Fenyx’in animasyonları bazı atlayışların kesin olarak belirlenmesine yardımcı olmuyor. Örneğin, zor bir Vault yolu, Boşluğun üzerinde yüzen küçük platformlara atlamamı gerektirdi. Ne yazık ki, Fenyx inişten sonra ara sıra garip bir animasyona girerek kahramanın birkaç ekstra adım atmasına neden oluyordu. Sonuç olarak, platforma çarptım, ancak boşluğa adım attım. En azını söylemek sinir bozucu.

Başka bir sıkıntı: Açık dünyada bulunan bulmacaların daha fazla işaretlemeye ihtiyacı var. Açık dünya bulmacalarının değişken bir çalışma alanı vardır, bu yüzden bazen kendimi 5-10 dakika boyunca neyle etkileşime girmem gerektiğini anlamaya çalışırken buldum. Bu bulmaca için bu kaya gerekli mi? Nihai hedef nerede? Afrodit’in sarayında çözemediğim bir bilmece var çünkü belirli bir anahtarın etkinleştirmek için ne tasarlandığını anlayamadım.

Afrodit’in Güzelliği

Ubisoft’un nasıl yapılacağını bildiği bir şey varsa o da bina ortamlarıdır. Altın Ada, gerçeklikten tamamen bağımsız olması dışında farklı değildir. Bu, Ubisoft’un sanatçılarının çitlere sallanarak Hephaistos’un Forgelands’inde dev demirler ve su kemerleri ve Afrodit’in Ebedi Bahar Vadisi’nin parlak, pembe ve yeşil ormanları yarattığı anlamına geliyor. Işığın tam olarak çarptığı ve Ölümsüzleri 2020’nin en iyi görünen oyunlarından biri haline getirdiği anlar var. Ubisoft, tüm bölgeleri tek bir bakışta görebileceğiniz Tanrılar Salonundan da görüldüğü gibi bunu bilir. Stüdyo, “Sanatçılarımızın yapabileceği şey bu” demek istedi ve en azını söylemek etkileyici.

Ayrıca, kullanabileceğiniz çok sayıda görsel özelleştirme vardır. Varsayılan olarak Fenyx, kızıl saçlı ve koyu tenli genç bir kadındır, ancak karakterin cinsiyetini ve fiziksel görünümünü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Gerçekten tuhaflaşmak istiyorsanız, mavi ve yeşil ten rengi seçenekleri bile var.

Assassin’in Creed Valhalla’sının aksine, Immortals Fenyx Rising sizi belirli bir zırh parçasına hapsetmez, çünkü teçhizat ilerlemesi özel Fenyx’inizin doğasında var. Her teçhizat parçasının kendine has avantajları vardır. Bir kılıç, bir düşmanı öldürürken size sağlık artışı sağlarken, diğeri mükemmel bir savuşturmada hasarı artırır. Fenyx’te daha fazla hasar ve yetenek kademesinin kilidini açarsınız, yani örneğin hafif saldırılarda Seviye 2’yi açtığınızda, tüm kılıçlar için bu faydaları elde edersiniz. Gerektiğinde vites değiştirmenize izin veren zarif bir sistemdir.

Bilgisayarınız Immortals Fenyx Rising’i Çalıştırabilir mi?

Immortals Fenyx Rising; PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S / X ve Nintendo Switch’te mevcuttur. Ubisoft’un Uplay platformunun yeni adı olan Ubisoft Connect aracılığıyla PC’de oynadım. Ubisoft Connect, PC ve Switch arasında gidip gelmeme izin veren çapraz kaydetmeyi destekler. Çok hoş.

Önerilen özellikler çeşitli düzeylerde gelir. 1080p çözünürlükte saniyede 60 kare olan “Yüksek Ayarlar” için oyun bir Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 1700 CPU, bir Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56 GPU, 16 GB RAM ve 26 GB gerektirir Oyun masaüstümde bir AMD Ryzen 5 3600X CPU, bir Nvidia GeForce RTX 2060 GPU ve 32GB RAM bulunuyor.

Teçhizat, poligonları 60 fps’de itti, ancak yukarıda bahsedilen Hall of the Gods’tan nefes kesici kelime görüntüsü kare hızının 45 fps’ye düşmesine neden oldu. Bilgisayarınız Immortals’ı tutarlı bir kare hızında çalıştırmakta zorlanıyorsa, uyarlanabilir çözünürlük, kare hızı kilitleri ve G-Sync / FreeSync için seçenekler vardır.

Yeni Bir Tanrı Yükseliyor

Immortals Fenyx Rising’e geliyorsanız, sıradaki büyük şeyi, oyundaki bir sonraki yeniliği arıyorsanız, hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bu, Assassin’s Creed Odyssey ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild tarafından kurulan temellerle başlayan ve farklı bir yönde ilerleyen eğlenceli, harika görünümlü bir başlık. Bu, keşifle değil, platform oluşturma, savaş ve bulmacalarla ilgili.

Bu sadece Wild of the Wild klonu değildir ve bu şekilde ele alınmamalıdır. Dark Souls’un varlığı Nioh veya The Surge’u kötü yapmaz; aynı temel üzerine inşa edilen farklı şeyler yaparlar. Ve Super Mario Odyssey gibi sıkı bir platform oyunu Yooka-Laylee veya A Hat in Time’ı azaltmaz. Aynı şekilde, Immortal Fenyx Rising, Breath of the Wild’ın gölgesinde gayet iyi yaşayabilir.

Immortals Fenyx Rising, derin kişiselleştirmesi, tatmin edici aksiyonu ve zorlu bulmacalarıyla zaman ayırmaya değer. Fantastik bir oyun olmasının yanı sıra, yayıncısı için büyüleyici bir potansiyel gelecek sunan ilgi çekici bir konsepttir. Ubisoft’un Ölümsüzler evrenine geri döndüğünü görmek ve genel olarak daha küçük deneylerle uğraşmak istiyorum.