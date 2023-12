Resident Evil Village’ın itibari küçük kasabası, ideal bir pastoral kaçış değil. Bunun tersini yapıp ondan olabildiğince uzaklaşmanızı tavsiye ederim, ama önce yeniden inşa etmemiz gereken bir ailemiz var. Lycan’lar, kokmuş balıkçılar ve 3 metrelik bir vampir poponuzda varken, bu hiç de kolay olmayacak.

İşte kabus tatilinizi olabildiğince sorunsuz bir şekilde atlatmanız için spoiler içermeyen Resident Evil Village ipuçları ve püf noktaları.

Düşmanlar, onları vurduğunuz yere göre tepki verirHedef, hayalperestte lycan patlatmaktır, ancak onlar sıraya girip kafatasına bir kabuk için sıralarını beklemeyeceklerdir. Bu kürk toplarının tüm kalabalığını yönetmeniz gerekecek ve hedefinizin diz kapağına düşmesine izin vermek veya el kalabalığı yumuşatabilir.

Bir lycan’ın elini vurursanız silahını düşürür, saldırı menzilini ve ölümcüllüğünü azaltır. Onları dizinden vurursanız yere düşecekler, bu da en yakın kafaya odaklanmanızı sağlayan bir lycan duraklatma düğmesidir. Bazıları size alevli oklar atacak ve evet, onları gökyüzünden atabilirsiniz. Daha da soğuk mu? Bir bıçakla yere ser. Onlara sürünün gerçek liderinin kim olduğunu gösterin.

Daha klasik bir RE hayatta kalma deneyimi için, baştan itibaren Hardcore’da oynayınStandart gergin ama havalı. Sadece iki kez öldüm ve kaynaklarımın çok zayıf olduğunu hiç hissetmedim. Hardcore, muhtemelen cephanesinin bitmesini ve daha sık ölmesini önemsemeyen hayatta kalma korku oyunlarına aşina olanlar için en tatlı noktadır. Bıçağa başvurmayı düşünürken heyecanlanırsanız, Hardcore tam size göre.

PSA: İlk seferinde en zor zorluk olan Village of Shadows’da oynamaktan kaçınırdım. Sana inanmadığım için değil, oyunun ilerleyen safhalarında dramatik ifşalar için kurtarılan daha zorlu düşmanları daha önceki karşılaşmalara yerleştirdiğinden.

Fare ve klavye kullanıcıları, işte bir el bombası fırlatıcı PSA

Bu, yayınlanmak üzere düzeltilmiş olabilir, ancak anlamam uzun zaman aldı. El bombası fırlatıcısını kullanırken cephane türlerini değiştirmek için, nişan almanız (farenin sağ tuşunu basılı tutun) ve ardından F tuşuna basmanız gerekir. Yazarken, sadece cephaneyi değiştirmek için F’ye basın diyor. Cesur bir yalan! Ama bu korku, biliyor musun? Gözlerine güvenemiyorsun.

İleriye bakBazı bölgelerde Dark Souls tarzında pusuda bekleyen düşmanları görebilirsiniz. Onlara zıplayın ve zıplamakla, onları çok uzaklardan dürbünlü tüfeğinizle kafalarından vurmaktan bahsediyorum. Şımarık hissediyorsanız, belki bir veya iki mayın döşeyin.

Ve yukarı bakDuvara gömülü bir ışıltı görürseniz, bu paradır. Vurun ve hazine düşecek. Ayrıca dünyanın bazı yerlerinde sarı kuş kafesleri göreceksiniz. Biraz para veya cephane için onları vur. Neredeyse her zaman cephane maliyetine değer çünkü bu para muhtemelen daha iyi silahlara veya yükseltmelere gidiyor. Neden bir eski şeytani şatodaki paslı eski kuş kafeslerinde av tüfeği mermileri dolaşıyor? Kapa çeneni, inek!

Sıkı görüş alanı sizi öldürüyorsa …Evet, bu nedenle Village’da belirli bir monitör boyutuna ve mesafeye ve hareket hastalığı için sınırlı kapasiteye sahipseniz kaymayan FOV kaydırıcısı yoktur. Başından beri kendimi iyi hissettim, ama bakış açınızı genişletmeniz gerekiyorsa, lanet bir kitap okuyun! Veya sadece bu RE8 FOV kaydırıcı modunu deneyin.

Eski silahlarınızı daha yeni, daha iyi olanlar için satınDeneyimlerime göre, her yeni silah seti bir öncekinden daha güçlüydü. Village, yine de ilk oyunda sizi yeni silahlara itmek için ayarlanmış hissediyor ve çoğu silah yükseltmesini yığınların ve nakit yığınlarının arkasına kilitliyor. Yeni şeyler her zaman size iyi gelecek ve ayrıca…

İhtiyacınız olana kadar eşya üretmeyin

Anladım. Av tüfeği cephanesi ile doldurulmuşsun, ama daha fazlasını yapacak malzemeye sahipsin. Neden yatağınızı yapmıyorsunuz, her ihtimale karşı biraz daha av tüfeği cephanesi yapmıyorsunuz, merak ediyorsunuz? Sonunda daha fazlasına ihtiyacınız olacak olsa da, bir sonraki ihtiyacınız olan şey bu olmayabilir. Her zaman yeni bir senaryo ve Village’ın köşesinde gizlenen garip canavar ve onları yere sermek için sınırlı erzak vardır. Anında bir şeyler yapmak için üretim malzemelerinizi saklayın. Muhtemelen bir kara mayını veya boru bombası veya tüfek cephanesi bir sonraki dövüşte size daha iyi hizmet edebilir.

Silahlarınızı, eklentilerinizi ve yükseltmelerinizi geri satın alabilirsiniz.İlk av tüfeğinizi gerçekten özlediyseniz (ve kim istemezse ?!), önceki tüm yükseltmeler ve eklentilerle birlikte geri satın alabilirsiniz. Bu, özellikle New Game Plus’ta önemlidir (aşağıda daha fazlasını inceleyin), çünkü silahları yükseltmek, bonus mağazasında satın almak için sınırsız cephane seçeneğinin kilidini tamamen açar.

Envanter boyutu yükseltmelerine öncelik verinBüyük bir çantaya megabucks atmak canınızı yakabilir, ancak Köyün sonunda bir sürü silahınız olacak. Ve boru bombaları. Ve mayınlar. Ve torbalar halinde çiğ hayvan eti. Alabalık filetosu ile magnum arasında yer kalmadığı için değerli kaynakları geride bırakma riskini almayın.

Eski alanları tekrar ziyaret edin ve iyice keşfettiğinizden emin olunKaçırmış olabileceğiniz şeyler için her konumu tarayın. Ekstra bulmacalar, gizli hazineler ve ortaya çıkarılacak sırlar var. Ve bazı sırlar seni öldürmeye çalışacak, bu yüzden o tüfeği hazır tut. Bu gece sır yiyoruz.

Dur! Satmadan önce birleştirin

Anladım. O kağıdı kovalıyorsunuz ve tüccara atmanız gereken devasa oyuncak bebek bedenleriniz var. Yine de eşleşen bebek kafalarını bulana kadar bu bebek bedenlerini saklamak isteyebilirsiniz. Bu enayilerin satış fiyatı yükselecek. Village’da bir şey satmadan önce, menüde seçtiğinizde Birleştir seçeneğiyle gösterilen hiçbir parçanın eksik olmadığından emin olun. Eğer birleştirecek bir şey yoksa, oraya geri dönün ve eşleşecek bebek kafaları olana kadar geri gelmeyin. Köyde hayatın kolay olacağını kimse söylemedi.

Pencereleri kırın, kargaları vurun, dış kapıları açın! Kalbinin sesini dinle, kaos çocuğu!Onu kırabilir veya onunla etkileşime girebilirseniz, büyük olasılıkla bir tür başarı vardır. Kaledeki tüm pencereleri kırın, beş kargayı vurun, köydeki tüm dış kapıları açın ve çok daha fazlasını deneyin! Yeterince dalın ve oyunu bitirdikten sonra güzel bir küçük bonus mağaza para birimi ödemesi alacaksınız.

New Game Plus’a nasıl başlanırVe yapmalısın çünkü bu kural. Tüm silahlarınızı, silah yükseltmelerinizi, eşyalarınızı, hazinenizi ve Ethan yükseltmelerini yepyeni bir oyuna ve kilidini açtığınız herhangi bir zorluk derecesine taşıyacaksınız. Ancak, koridorlarda bir aşağı bir yukarı kendi yolunu bulan korkunç bir canavarın dolapta saklandığı bir adam gibi, New Game Plus dışarı fırlamaz ve kendini tanıtmaz.

Özelliğe erişmek için, ana menüden Oyunu Yükle’yi seçmeniz, ardından tamamladığınız oyun kaydetme dosyasının olduğu yere aşağı kaydırmanız gerekir. Tıklayın ve yeni bir oyun başlatmak için komut istemi alacaksınız. Şimdi tüm güçlendirilmiş teçhizatınız ve bonus menüsünde açtığınız vahşi, kırık sonsuz cephane el topları ile Hardcore modunda esinti. Gerçekten de hardcore.