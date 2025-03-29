Aydın, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna vurgu yaparak, "Ramazan Bayramı’nın bereketini ve huzurunu hep birlikte paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin, sektörümüzdeki dayanışmayı daha da güçlendirmesini, iş birliklerimizi artırmasını ve hepimize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum" dedi.

İMOSPAK olarak mobilya satış ve pazarlama alanında daha güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Aydın, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı dilediklerini ifade etti.

Tüm İMOSPAK üyelerinin, sektör paydaşlarının ve İnegöl halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Aydın, ayrıca bayram süresince seyahat edecek vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulunarak, "Yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, güvenlikleri açısından emniyet kemerlerini takmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.