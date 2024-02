Karşılaşma öncesi açıklama yapan Kafkasspor teknik direktörü Yavuz İncedal iddialı açıklamalarda bulundu.

İncedal, "İkinci devre ilk galibiyetimizi deplasmanda Kırıkkale'ye karşı aldık. Genelde oyun tamamen bizle, bizim üstünlüğümüzdeydi. Bunun nedeni de maça gerçekten son 2 haftadır takımın müthiş bir çıkışı vardı, yükselişi vardı. Ama bir türlü geride kalan maçlarda galibiyet alamamıştık. Bunun neticesinde Kırıkkale'ye karşı akılcı, ne oynadığını bilen bir anlayışla sahaya çıktık ve tabii ki Kırıkkale takımı da ikinci, üçüncü golü yedikten sonra koptu. Bize net bir galibiyet şansını böylece vermiş oldular. Ama bu maçta gerçekten oyun disiplinine sadık kalan, mücadele eden, koşan futbolcuları kutluyorum. Tabii her hafta yeniden bir hesap yapmak zorundasınız. Her hafta ayrı şeyleri düşünmek zorundasınız. Bu hafta artık Kırıkkale bugünden sonra Kırıkkale galibiyeti moral açısından üst seviye oldu bizim için.Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız maçlara bakıyoruz. Biz mütevazi bir takımız. Biz lige renk getiren bir takımımız. Gerçekten çok kaliteli genç ve tecrübeleriyle öyle karma olan bir takımız. Taraftarlarımız zaten her zaman yanımızdalar. Takım ruhuyla özdeşleşmiş bir yönetim kurulu var. Başkan var. Yani bir aile gibiyiz. Burada o aile çerçevesi içerisinde ligde mücadele ediyoruz. Evet, tabii şimdi bir kere lider bir takım, saygı duyuyoruz kendilerine. Çünkü büyük bütçelerle hedefini net koymuş bir takım. Zaten şu andaki lider oluşları da onların ne kadar ligde iddialı olduklarını net gösterir. Tabii normal çıkacağız, futbolumuzu oynayacağız. Mücadelemizi vereceğiz. Güzel bir maç. Yani böyle sakatsız, fair playe yakışan güzel bir maç olsun istiyoruz. Yani biz maçın güzel olmasını istiyoruz. Gelen insanların keyif almasını istiyoruz. Bu kalmasını istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Şu anda bir tek stoperimiz Recep durumu var. O maç günü belli olacak. Onun dışında normal bir bütün olarak antrenmanlarımız devam ediyoruz. ,tabii aslında benim de çok davet etmeme gerek yok. Zaten çok fanatik olan takımının arkasında içeride dışarıda olan müthiş bir güç var, taraftar. Bunlar muhakkak geleceklerdir. Burada o desteklerini vereceklerdir.Biz yine de pazar günü bu maça davet ediyoruz. Yanlarımızda olmalarını bir kez daha istiyoruz. " şeklinde konuştu.