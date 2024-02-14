Mersin'de mobilya üreticilerini bir araya getirmeyi hedefleyen Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB), Çukurova Mobilya Kent Projesi'ni hayata geçirmek için hazırlanıyor.

Proje sayesinde planlı ve denetimli bir yapılaşma sağlanacağı ve çevre sağlığı gibi konularda katkı sağlanacağı belirtilerek, aynı zamanda birbirini tamamlayan işletmeleri aynı site içinde toplayarak, verimliliği ve kar artışını sağlamayı hedefledikleri açıklandı.

İnegöl'de de 2.OSB'de çalışmalar başlatılan "İMASKOP" (İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) ile de benzeri bir çalışma baqşlatılmıştı. Türkiye'nin de bir çok il ve ilçelerinde bu tür Mobilya Kent Projelerinin hayata geçirilmesi İnegöl'ün Mobiya sektörünü nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

İnegöl'deki projenin bir an önce hayata geçirilerek özellikle yer sorunu yaşayan İnegöllü mobilyacılarının üretim yapması noktasında önem arz ediyor.

"10 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Çukurova Mobilya Kent ile mağazalarda ve atölyelerde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacağı belirtilirken çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin ise ön planda tutulacağı açıklandı.