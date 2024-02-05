Gastro İnegöl'de düzenlenen toplantıya İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Belediye Başkanı Alper Taban ve Başkan Aday Adayları katıldı.

Açıklama yapan Milletvekili Salman, "AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Durmuş, İnegöl Belediye Başkanımız Sn. Alper Taban ve 31 Mart yerel seçimleri için aday adayımız olan değerli yol arkadaşlarımızla İnegöl’ümüz için bir araya geldik, çalışmalarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Yerel seçim sürecine yönelik önemli katkıları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmalarımıza canla başla devam edecek; İnegöl’de Alper Taban, Bursa’da Alinur Aktaş’la yeni bir zafer destanı yazacağız inşallah." dedi.

Kaynak: Fahrettin Eniş