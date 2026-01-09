Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuşma yaptı ve Gazze’de yaşananlara dikkat çekti. Erdoğan, gönderilmek istenen konteyner yardımlarının BM aracılığıyla iletilmeye çalışıldığını ancak kabul edilmediğini belirterek, “Netanyahu denilen lider bu konulara hiçbir zaman ilgi göstermiyor ve kabul etmiyor. Hesapların üzerinde başka bir hesap var, zamanı geldiğinde görülecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır. Üstat gözünü budaktan sakınmayan bir aksiyon ve fikir insanıydı.

İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği ve tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor.

(Necip Fazıl Ödülleri) Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran, al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur.

Necip Fazıl Ödülleri gençlerimiz için pusula işlevi görüyor. Necip Fazıl demek her şeyden önce vakar ve cesaret demektir. Üstada göre, hakim bir dava mahkum bir kafayla anlatılamaz. Üstat Türk şiirinin zirve ismidir. Kendi zamanını aşarak geleceğe uzanmış bir isimdir. Baskılar karşısında pes etmemeyi, zulme rıza göstermemeyi, haksızlık karşısında susmamayı biz Necip Fazıl'dan öğrendik.

"NETANYAHU DENEN FİRAVUN..."

Gazze'e İsrail saldırılarında şehit edilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum. Konteyner için BM'yi devreye sokuyoruz, kabul etmiyorlar. Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek.