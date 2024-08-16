İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Abdullah Yeniyıl, hastanenin son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başhekim Yeniyıl, hastanenin kadrosunu güçlendirerek, diş sağlığı hizmetlerinde büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hastanede son bir yılda 13 genel diş hekimi ve 4 uzman diş hekiminin atanmasıyla toplamda 52 genel diş hekimi ve 9 uzman diş hekimi ile hizmet verildiğini belirten Yeniyıl, "Uzman diş hekimlerimiz, 3 Protetik Tedavi, 1 Periodontoloji, 1 Pedodonti, 1 Endodonti, 1 Restoratif Tedavi, 1 Ağız ve Çene Cerrahisi ve 1 Ağız ve Çene Radyolojisi branşlarında görev yapmaktadır. Ayrıca, 4 genel diş hekimimiz gönüllü olarak sadece çocuk hastalarımıza hizmet vermektedir," dedi.

Rekor Tedavi Gerçekleştirildi

Son bir yıl içinde hastanede gerçekleştirilen tedavi ve işlemler ise dikkat çekici rakamlara ulaştı. Hastanede 47.500 dolgu, 14.331 kanal tedavisi, 49.992 diş çekimi, 3.927 total protez, 3.569 bölümlü protez, 34.411 sabit protez, 31.113 diş taşı temizliği, 72.321 panoromik röntgen ve 61.061 periapikal röntgen işlemi yapıldı. Ayrıca, 255 hastaya genel anestezi veya sedasyon altında toplam 3.338 işlem uygulandı. Nöbet hizmetlerine başvuran 41.586 hastadan 4.116'sına diş çekimi işlemi gerçekleştirildi.

243 Bin Hasta Hizmet Aldı

Başhekim Yeniyıl, hastanede son bir yılda 207.993 MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) kapasitesi açıldığını ve bu kapasitenin %86'sının dolduğunu belirtti. Alınan 178.838 randevudan 142.292'sinin başvuruya dönüştüğünü ve bu süreçte toplamda 243.336 hastaya hizmet verdiklerini ifade etti. Yeniyıl, "Randevular dolmadığı için çoğu zaman aynı güne randevu bulunabilmektedir. Hastanemiz, Bursa'daki en erken randevu bulunan diş hastanesidir" diyerek hastaların kolay erişim sağlayabildiğini vurguladı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT