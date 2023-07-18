Emniyet ekipleri, kamuflaj olarak oto galeri ve otel işletmeciliği yapan bir suç örgütünü tespit ederek takibe aldı. Suç örgütü, yüksek faizle borçlandırdığı kişilerin mal varlıklarını silah zoruyla ele geçiriyor ve insanları mağdur ediyordu. Yaklaşık 6 aylık bir takibin ardından polis ekipleri harekete geçti ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Temmuz sabahı 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda suç örgütü lideri Y.S. dahil olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 133 fişek ele geçirildi. Suç örgütü yöneticileri M.S. ve E.S. ise yurt dışına kaçmak isterken bir yatta yakalandı. Üzerlerinde 1 milyon Türk Lirası bulundu.

Bu operasyonla birlikte ortaya çıkan bilgilere göre, çetenin İzmir'de geçtiğimiz 4 ay içerisinde gerçekleşen bir cinayetle ilişkisi olduğu anlaşıldı. Buca Atatürk Mahallesi'nde 3 Nisan tarihinde silahla vurularak öldürülen 34 yaşındaki Bayram Ulgaç'ın suç örgütü yöneticisi M.S.'nin sağ kolu olduğu ve M.S.'nin intikam almak amacıyla İstanbul'dan tetikçi olarak A.K.'yi tuttuğu iddia edildi. A.K. ise operasyon çerçevesinde herhangi bir eylem gerçekleştirmeden İstanbul'da yakalandı.

İzmir polisi, bu önemli operasyonla suç örgütünün faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu. Gözaltına alınan şüpheliler, adalete hesap vermek üzere ilgili mercilere teslim edildi. Bu operasyonla birlikte kentteki suçla mücadele çalışmaları güçlenirken, kamu güvenliği ve vatandaşların huzuru için polis teşkilatının kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.