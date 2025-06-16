Sanatı ve kültürel mirası destekleyen projeleriyle toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen Fiba Commercial Properties, yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM’de bu vizyonunu yansıtan anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. 2025 yılı itibarıyla başlayan "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve kültürel mirasın genç nesillere aktarılması amaçlanıyor. Çömlek yapımı, ebru, çini ve seramik gibi pek çok geleneksel zanaat, yıl boyunca AVM’de düzenlenecek etkinliklerle yeniden canlanıyor.

AVM, geleneksel sanatların yeni merkezi oluyor

Yapılan açıklamaya göre AVM, alışveriş merkezi kimliğinin ötesine geçerek kültür ve sanatın buluşma noktası haline geliyor. Yıl boyunca gerçekleşen atölyelerde hem çocuklar hem de yetişkinler geleneksel sanatları deneyimleme ve ustalardan öğrenme fırsatı yakalıyor. Proje kapsamında; yerel sanatçılar, sanat akademisyenleri ve üniversitelerle iş birliği yapılarak katılımcılar, sanatsal ve kültürel bir keşif sürecine davet ediliyor. Atölyelerde üretilen eserlerin fırınlama ve sergilenme süreçleri de uzman iş birlikleriyle profesyonel bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin düzenlendiği Sanat Atölyesi, geleneksel sanatları yaşatmaya ve sanatseverleri farklı bir deneyimle buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar düzenlenen 50'ye yakın atölye ziyaretçilerden büyük ilgi gördü ve katılımcılar 1.200 adet çini karosunu kendi hayal güçleriyle şekillendirdi. Fırınlama süreci tamamlanan bu özel eserler, AVM girişinde yer alan duvarlarda kalıcı olarak sergilenmeye başladı.

Her bir karo hem bireysel izleri hem de kolektif belleği temsil ediyor. Bu üretici süreç, alışveriş merkezini yalnızca ticari bir alan olmaktan çıkarıp, toplumsal hafızanın canlandığı bir kültürel odak noktası haline getiriyor.

Bu atölyelerde odaklanılan İznik çinileri, 15 ve 17'inci yüzyıllar arasında Anadolu'da doğmuş ve bugün Louvre, Victoria & Albert Museum, Metropolitan Museum of Art ve Harvard Art Museums gibi dünyanın en saygın müzelerinde sergilenen kültürel mirasın eşsiz örnekleri arasında yer alıyor. Proje, bu köklü sanat formunu yeniden hayatın içine taşıyarak geleneksel değerleri bugünün dünyasıyla buluşturuyor.

Kültür ve sanata kalıcı destek

Açıklamaya göre şirket, yatırım yaptığı her noktada sadece ekonomik değil, kültürel ve toplumsal bir değer oluşturmaya odaklanıyor. ‘Gelenekten Geleceğe' projesi, bu vizyonun bir parçası olarak sadece sanat atölyeleri düzenlemekle kalmayıp, toplumsal hafızayı güçlendirmeyi, kültürel sürdürülebilirliği desteklemeyi ve geleneksel zanaatlara ekonomik bir alan açmayı da amaçlıyor. Aynı zamanda proje, eğitim kurumları ile yapılan iş birlikleri sayesinde açık ve kapsayıcı öğrenme alanları da oluşturuyor. Böylece sanatın yalnızca sergilenip tüketilen bir değer değil; toplumla birlikte üretilen, paylaşılan ve yaşatılan bir deneyime dönüşmesi hedefleniyor.

Sanatı destekleyen bir ekosistem

‘Gelenekten Geleceğe' projesi, sadece sanat atölyeleriyle sınırlı kalmayarak, geleneksel el sanatlarının ekonomik olarak da sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyor. Atölyelerde üretilen eserler sergilenerek satışa sunuluyor ve sanatçılar için yeni fırsatlar oluşturuluyor. Böylece hem kültürel miras korunuyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlanıyor.

"Fiba CP ile gelenek yaşayacak, geleceğe taşınacak"

Şirket olarak, yatırım yaptıkları her alanda uzun vadeli değer oluşturmaya odaklandıklarını belirten Fiba CP CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Yatırım yaptığımız her alanda ekonomik kalkınmanın ötesine geçerek kültürel mirasın korunmasına ve sanatın yaygınlaştırılmasına öncülük ediyoruz. İnegöl AVM'de hayata geçirdiğimiz ‘Gelenekten Geleceğe' projesiyle, geleneksel sanatların unutulmaması, toplumsal hafızanın korunması ve kültürel mirasın geleceğe taşınması için sorumluluk alıyoruz. Sanatseverleri, ustaları ve yeni nesilleri bir araya getiren bu önemli projeye herkesi davet ediyoruz" dedi.