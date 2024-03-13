Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; Ramazan ayına da coşkuyla giriş yapıyor. Hacivat Karagöz gösterileri, fasıl dinletileri, mehter gösterisi ve daha birçok etkinlikle, Ramazan ayının coşkusu ve maneviyatı bu sene de İnegöl AVM’de yaşanacak.

İnegöl AVM, Ramazan ayı boyunca 11:00 – 23:00, 8-9 Nisan tarihlerinde ise 10:00 – 24:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Etkinlik Takvimi (20:45)

15 Mart Cuma Mehter Gösterisi

16 Mart Cumartesi İllüzyon Gösterisi

17 Mart Pazar Karagöz ile Hacivat Canlı Gösteri

21 Mart Perşembe Fasıl Dinletisi

22 Mart Cuma Kukla Gösterisi

23 Mart Cumartesi Kavuklu ile Pişekar Gösterisi

24 Mart Pazar Karagöz ile Hacivat (Gölge Oyunu)

28 Mart Perşembe Fasıl Dinletisi

29 Mart Cuma Orta Oyunu (Efendi ile İbiş)

30 Mart Cumartesi Bubble Gösterisi

4 Nisan Perşembe Fasıl Dinletisi

5 Nisan Cuma Kadir Gecesi Şerbet ikramı