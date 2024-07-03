Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan İnegöl AVM, Temmuz ayında da hem çocuklar hem de yetişkinler için gerçekleşecek etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; Temmuz ayına da dopdolu bir takvimle girdi. Hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz etkinliklerle dolu bir program sunan İnegöl AVM, ziyaretçilerine yaz mevsiminin enerjisini ve coşkusunu yaşatmayı hedefliyor. Atölyelerden lisanslı çocuk etkinliklerine, kitap fuarından uçurtma yapımına kadar geniş bir yelpazede düzenlenen etkinlikler, yaratıcılığı teşvik eden ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor.

Temmuz ayının ilk haftasında, 6 Temmuz’da düzenlenecek Saksı Boyama Atölyesi ile başlayacak olan etkinlikler, 7 Temmuz’da Plaj Çantası Boyama Atölyesi ile devam edecek. Katılımcılar, bu atölyelerde yaratıcılıklarını konuşturarak kendi sanat eserlerini oluşturabilecekler. 12 Temmuz’da ise Yelpaze Süsleme Atölyesi, yazın sıcak günlerinde serinlemek isteyenler için keyifli bir fırsat sunacak.

Çocukların aileleriyle katılabileceği Uçurtma Atölyesi ise, 13 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Rengarenk uçurtmalar yaparak gökyüzünü şenlendirmek isteyenler için harika bir etkinlik olan bu atölye, eğlenceli ve yaratıcı bir deneyim sunacak. Temmuz ayının ilerleyen günlerinde ise Maceracı Yüzgeçler Lisanslı Çocuk Etkinliği, 19-20 Temmuz tarihlerinde her gün üç seans olarak düzenlenecek. Çocuklar, favori karakterleriyle buluşarak macera ve eğlence dolu anlar yaşayacaklar.

5 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Kitap Fuarı da, kitapseverler için kaçırılmayacak bir fırsat. Çeşitli yayınevlerinden kitaplar, imza günleri ve yazar söyleşileri ile dolu geçecek ay boyunca, ziyaretçiler hem kitaplara doyacak hem de kültürel etkinliklerin tadını çıkaracak.

TEMMUZ AYI ETKİNLİKLERİ

o 6 Temmuz - Saksı Boyama Atölyesi-(16.00-19.00)

o 7 Temmuz - Plaj Çantası Boyama Atölyesi-(16.00-19.00)

o 12 Temmuz - Yelpaze Süsleme Atölyesi-(16.00-19.00)

o 13 Temmuz - Uçurtma Atölyesi-(16.00-19.00)

o 19-20 Temmuz 2024 - Maceracı Yüzgeçler Lisanslı Çocuk Etkinliği (16.00-18.00 ve 20.00 saatlerinde 3 seans olacak)

o 5 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında Kitap Fuarı

