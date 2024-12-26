Fiba CP'nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, yeni yıl heyecanını aileler ve çocuklar için özel etkinliklerle taçlandırıyor. Alışverişin yanı sıra birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan İnegöl AVM, bu yıl çocuklar için özel bir deneyim sunuyor. 28-29 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri 15.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek olan “Yeni Yıl Postanesi” etkinliği, çocuklara hem yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı tanıyacak hem de sevdiklerine unutulmaz sürprizler hazırlama imkanı verecek.

Yeni Yıl Postanesi ile Özel Anılar Yaratın

İnegöl AVM’de düzenlenecek bu özel etkinlikte 4 yaş ve üzeri çocuklar, yeni yıl ruhuna uygun birbirinden güzel kartpostallar tasarlayacak. Çocuklar, hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları kartpostalları sevdiklerine gönderebilmenin mutluluğunu yaşayacak. Tasarlanan kartpostallar, İnegöl AVM tarafından gönderilecek. Etkinlik boyunca AVM’nin uzman ekibi, çocuklara tasarım ve gönderim süreçlerinde rehberlik edecek. Bu sayede hem çocuklar hem de aileler yeni yılın sıcak atmosferinde keyifli vakit geçirecek.

Havasında Mutluluk Var

İnegöl AVM, sadece alışveriş merkezi olmanın ötesinde, düzenlediği etkinliklerle her yaştan ziyaretçisine mutluluk ve eğlence sunuyor. Çocuklara özel tasarlanan “Yeni Yıl Postanesi” etkinliği, AVM’nin aile odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. 28-29 Aralık tarihinde ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliğe katılacak çocukların yanı sıra aileler de yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşarken, İnegöl AVM’nin büyülü atmosferinde unutulmaz anılar biriktirecek.