İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 41 adet taşınmaz satışa çıkarıldı. Kapalı teklif usulüyle yapılacak olan satışlardan İnegöl Belediyesi yaklaşık 120 milyon TL gelir bekliyor. İşte detaylar…

İnegöl Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan 40 arsayı ve 1 tarlayı ihaleyle satacağını duyurdu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince ihale kapalı teklif usulü ile yapılacak. Belediye Encümenince 1 ila 20 sıra numaralı taşınmazlar için 17.07.2024 (Çarşamba) tarihinde, saat 10:00’da, 21 ila 41 sıra numaralı taşınmazlar için 18.07.2024 (Perşembe) tarihinde, saat 10:00’da, İnegöl Belediyesi Meclis Salonunda ihale yapılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ