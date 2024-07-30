İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi'nde Şehit Er Şenol Çakır Sokak ile Ay Sokak arasında gerçekleştirdiği kamulaştırma ve yıkım çalışmalarıyla çıkmaz sokakları trafiğe açarak alternatif güzergâhlar oluşturdu. Belediye, atıl alanları dönüştürme çalışmalarını hızla sürdürerek, bu bölgede 6 ayrı taşınmazı kamulaştırdı ve yıktı.

Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaları yerinde inceledi ve kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların meyvesini toplamaya başladıklarını belirtti. Başkan Taban, “Mesudiye Mahallesi'nde 6 ayrı taşınmazı kamulaştırarak çıkmaz sokakları açtık. Bu alanlarda altyapı ve kaplama çalışmaları tamamlanacak. Amacımız, eski yerleşim alanlarında otopark, çocuk parkı gibi ihtiyaçları karşılayarak vatandaşların daha rahat yaşamalarını sağlamak” dedi.

Kamulaştırma sürecinin kolay olmadığını ve vatandaşların rızasıyla yapıldığını vurgulayan Başkan Taban, “1584 adada 6 numaralı parsellerin yaklaşık 700 metrekarelik kısımlarını kamulaştırdık. Çalışmalar devam ediyor ve tamamlanan kısımları kullanıma açtık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu yaşamaları için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kamulaştırma sürecinde anlayış gösteren mülk sahiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.