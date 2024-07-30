Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Konya Şeker

Kuruluş Yeri: Meram, Konya

Kuruluş Tarihi: 2007

Önemli Kişiler: Recep Konuk

Sloganı: Doğal Olarak Bizden

Resmi Sitesi: www.torku.com.tr

Torku Hakkında Bilgi

Torku, Konya Şeker tarafından 2007 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yer olan Meram, Konya’da ürünlerinin üretimi halen aynı yerinde devam etmektedir. Konya Şeker, bünyesinde bulundurduğu 9000 adet çiftçisiyle birlikte şekerin haricinde çikolata, bisküvi, lokum, unlu mamüller, helva, et ve süt ürünleri, sert şekerlemeye kadar birçok ürününü artık Torku adı altında üretmeye başlamıştır. Konya Şeker’in Torku’yu kurmasındaki amaçlar; üretici ortaklarının refahını arttırmak ve tüketicisine bütün yapım aşamasını inceleyebildiği yüzde 100 doğal ürünler üretmekti. Torku’nun bu azmi, ülkemizin takdirini almakla birlikte birçok helal gıda sertifikası almayı da başarılarının arasına eklemiştir.

Torku Hangi Ülkenin

Cevap: Torku Türkiye’nindir.

Torku Tarihi

Torku’nun hedeflerinin yerine gelmesi 1999 yılında Konya Şeker’in başkanlığına Recep Konuk’un seçilmesiyle başladı. Recep Konuk’un sayesinde sağlam adımlar atılmaya ve hedefler tek tek hayata geçmeye başladı. Konya Şeker, 1950’li yıllarda Torku’nun ilk adımlarını 50 milyon dolarlık yatırımıyla atmış ve üretim verimliliğini artırmıştır. Dünya’nın en modern şeker fabrikalarından biri olan Çumra Şeker Fabrikası ve onunla birlikte toplam 11 oluşan Çumra Şeker Entegre Tesisleri’nin 2003 yılında temelleri atılmaya başlanmış ve 2004 yılında bu dev yatırım faaliyetine başlamıştır. Yaptığı bu yatırımlarla Konya Şeker, Türkiye’deki şeker üretiminin %25’ini karşılamaya başladı. Bu yeniliklerle üretim gücü artmış, üretilen ürün yelpazesi genişlemiş ve yapılan her üretim tek bir isim altında birleşmiştir. Torku, geçmişten günümüze vizyonunu yükseltmiş ve ülkemizde en çok severek tüketilen ürünlerden biri haline gelmiştir.

Torku’nun Helal Gıda Sertifikaları

Et ve Et Mamülleri Helal Gıda Uygunluk Belgesi

Süt ve Süt Mamülleri Gıda Uygunluk Belgesi

Çikolata, Kokolin Helal Gıda Uygunluk Belgesi

Kakaolu Fındık Ezmesi Helal Gıda Uygunluk Belgesi

Panagro Helal Belgesi

Sert Şeker, Tahin Helvası, Lokum Helal Gıda Uygunluk Belgesi

Standart Kristal Beyaz Şeker, Kesme Beyaz Şeker, Sıvı Şeker Helal Gıda Uygunluk Belgesi