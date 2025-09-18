

Bozbey'i, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Bozbey “Suyumuz gittikçe azalıyor. Bunun için suya az ihtiyaç duyan ürün çeşitlerine doğru yönelmemiz lazım. Toprağımızı zaten analiz yapıyoruz. Toprağımızı korumak ve gelirimizi yükseltmek için suyumuz da azalıyorsa o yüzden az suya ihtiyaç duyan ürünlere doğru hareket etmemiz lazım. O ürünleri artık yaşamımıza sokup onların pazarlanma konusunda hem ürün olarak ekilmesi konusunda hem de bizler destekçiniz olacağız. Çiftçimizin gelir seviyelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. İnegöl’de de bugün nereden bakarsanız sondaj vursanız bundan 15 20 metrede çıkan su muhtemelen 50-60 metrelere inmiştir. Bursa merkezde 250 metre civarında. Oraya kadar indi düşünün. Biz artık susuz tarım demeyeceğiz ama en az suya ihtiyaç duyan üretime kendimizi hazırlamamız lazım. Bu destekler artarak devam edecek. Bizim 14 tane ziraat odamız var. Onlarla birlikte, Bursa tarımını temsil eden arkadaşımızla birlikte bu yolculuğu devam ettiriyoruz. Aksaklıklar olabilir. ÇKS sistemi ile ilgili sorunlar olabilir. Yapılacak olan desteklerin sınırları belli olur ve o sınırlarla birlikte tartışıyorlar. Bundan sonra da biz çiftçimizin yanındayız. Üreticimiz kazanması ve ailesini geçindirebilmesi, ürettiğinden kazanması için biz çiftçimizin yanındayız. Bu desteklere de artırarak devam edeceğiz. Sizlerin de önerileriyle çiftçimizi daha güçlü hale getirmek zorundayız. Herkes toprağa döndü. Pandemiyle birlikte enerjinin, suyun, gıdanın neden bu kadar kıymetli olduğunu öğrendik” dedi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK