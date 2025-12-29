İddiaya göre bir sürücü, köpeği aracının arkasına ip ile bağlayarak yol boyunca ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede büyük tepki topladı. Vatandaşlar, hayvanlara yönelik bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

BAŞKAN TABAN TALİMAT VERDİ

Konuyla ilgili İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklama da, “Köpeğin aracın arkasına bağlanması haberi üzerine; Belediye Başkanımız Alper Taban’ın talimatıyla köpek sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimize götürülecektir.”