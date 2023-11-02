24 Kasım-03 Aralık 2023 tarihleri arasında İnegöl Belediyesi 7. Kitap Günleri MODEF Fuar Alanında gerçekleşecek. Düzenlenen organizasyonda; konferanslar, söyleşiler, imza günleri, 1 milyon kitap, seçkin yayınevleri ve birbirinden kıymetli yazarlar İnegöl halkı ile bir araya gelecek. Kitap Günleri'nden önce yapılacak etkinliğin tüm okullarda öğrencilere tanıtılması, duyurulması ve aynı zamanda; çocuklarda tasarruf duygusunu arttırmak, kitaba olan ilginin artmasını sağlamak, öğrencilerin kitaplarını kendi biriktirdikleri paralarla almasını teşvik etmek amacıyla okullarda 27 bin adet kumbara dağıtımı gerçekleştiriliyor.

BİRİKİMLER KİTABA DÖNÜŞECEK

Kitap Günleri fuarı öncesi her sene olduğu gibi bu sene de İnegöl’de bulunan okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere kumbara dağıtımları yapılmaya başlandı. Bu kapsamda bu sene 83 okulda toplam 27 bin adet kumbara hediye edilmekte. Bu uygulama ile öğrencilerin kumbaralarındaki birikimlerini İnegöl Belediyesi Kitap Günleri etkinliğinde binlerce kitap arasından seçtikleri kitaplara dönüştürmesi hedefleniyor. Kumbara dağıtımları kısa süre içerisinde tamamlanarak öğrencilerin etkinliğe kadar birikim yapmaları sağlanacak.