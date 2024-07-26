İnegöl Belediyesi’nin personel alımına ilişkin açıklama yaptı; “Kurumumuz bünyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 3 ayrı alanda görevlendirilecek personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında; 3 bahçıvan, 1 ağır kamyon şoförü, 1 sulama ustası istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 03 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’ a kadar Mesudiye Mahallesi Şipali Yolu Caddesi İnegöl Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası 2 No: 27 adresinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapabilecek.”

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranan genel şartlar; Askerlik ile ilişiği bulunmamak, sağlık sorunu olmamak, 40 yaşından gün almamış olmak, İnegöl sınırları içinde ikamet ediyor olmak, esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak. Başvurvlar 1 adet fotoğraf ile yapılacaktır.

Bahçıvan için; Budama, çim biçme, tarım ve ziraii aletleri kullanabiliyor olmak, bitki, bitki bakımı, sulama, ilaçlama, budama konularında bilgi sahibi olmak, tercihen en az B sınıfı sürücü ehliyeti sahip olmak, en az ortaokul mezunu olmak, tercihen bahçıvanlık belgesine sahip olmak.

Ağır Kamyon Şoförü için; E (Eski) veya C (Yeni) Ehliyete sahip olmak, SRC-2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak, psikoteknik belgesine sahip olmak.

Sulama ustası için; Budama, çim biçme, tarım ve ziraii aletleri kullanabiliyor olmak, bitki, bitki bakımı, sulama, ilaçlama, budama konularında bilgi sahibi olmak, tercihen en az B sınıfı sürücü ehliyeti sahip olmak, en az ortaokul mezunu olmak, tercihen bahçıvanlık belgesine sahip olmak, sulama sistemi uygulaması, sulama sistemi malzemelerinde bilgi sahibi olmalı ve park bahçe işlerinde tecrübe sahibi olmak.