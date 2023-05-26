Teknofest 2023’te İnegöl’de ilçe geneli gerçekleştirilen 1500 dolayındaki başvuru içerisinde İnegöl Belediyesi Baykoca Takımları 4 proje ile finalist oldu. 4 proje, kategorilerinde aldıkları derecelerle isimlerinden söz ettirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun da paydaşlığıyla gerçekleştirilen Teknofest 2023, bu yıl 27 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Atatürk Havalimanında düzenlendi. Cumhuriyetin 100. yılında geleceğe umutla bakan bir Türkiye için “Sen Geleceksin Diye” sloganıyla düzenlenen Teknofest, 5 gün boyunca yine büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisinde yer alan Baykoca Teknoloji Ofisi bünyesinde yürütülen Teknofest 2023 çalışmaları kapsamında, İnegöl’de ilçe geneli gerçekleştirilen 1500’e yakın başvuru içerisinde başarılı olan 4 finalist takım ise Baykoca ekipleri oldu.

4 PROJE BİNLERCE RAKİBİ GERİDE BIRAKIP DERECE ALDI

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, hazırladıkları 4 projeyi kendisine ayrılan stantta teknoloji severlere tanıttı. Etkinlik boyunca yoğun ilgi gören projeler, kendi kategorilerinde aldıkları derecelerle de öne çıktı. Baykoca SEHA Takımı, Uçan Araba Yarışma Kategorisinde 562 toplam başvurunun ardından finale kalan 20 takımla mücadele ederek 35,78 puanla Türkiye 7’ncisi oldu. Baykoca Sina Takımı, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışma Kategorisinde 1573 toplam başvurunun ardından finale kalan 89 takımla mücadele ederek 71,76 puanla Türkiye 9’uncusu oldu. Baykoca Testonom Takımı, Eğitim Teknolojileri Yarışma Kategorisinde 123 bin toplam başvurunun ardından finale kalan 99 takımla mücadele ederek 88,26 puanla Türkiye 12’ncisi oldu. Baykoca REGA Takımı ise Turizm Teknolojileri Yarışma Kategorisinde 2389 toplam başvurunun ardından finale kalan 76 takımla mücadele ederek 52,66 puanla Türkiye 34’üncüsü oldu.

DERECE ALAN PROJELERİN DETAYLARI

Otonom Hava Ambulansı

Baykoca SEHA, Uçan Araba Yarışma Kategorisinde 7’nci oldu. Proje konusu “Kırsal Mahalleler için Tasarlanan Otonom Hava Ambulansı” olan projede; yoğun nüfus bölgeleri de dahil, insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine, gerektiğinde karayolunu gerektiğinde ise havayolunu kullanabilen hem karada hem de havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir “Uçan Araba” konseptinin ortaya konuldu.

Hastalık Tespit Eden Kapsül

Baykoca Sina, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışma Kategorisinde 9’uncu oldu. Proje konusu “Sindirim Sisteminde Hastalık Tespit Eden Kapsül” olarak bilinen projede; proje kapsamında “Dijital Teşhis Kapsülü (DTK)” üretimi yer alıyor.

Akıllı Test Otomatı

Baykoca Testonom, Eğitim Teknolojileri Yarışma Kategorisinde 12’nci oldu. Proje konusu “Sürdürülebilir Geri Kazanımlı Akıllı Test Otomatı” olan projede; test kitaplarının maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle öğrencilerin yeterli ve kaliteli kaynaklara ulaşımını kolaylaştırmak adına öğrencilerin sınava hazırlık dönemlerinde sıklıkla kullandıkları kütüphane gibi çeşitli çalışma ortamlarına geri dönüşümlü test otomatının yerleştirilmesi ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları test kitaplarına ulaşmalarını kolaylaştırmak yer alıyor.

Rehber Elektrikli Gezi Aracı

Baykoca REGA, Turizm Teknolojileri Yarışma Kategorisinde 34’üncü oldu. Proje konusu “Baykoca Rehber Elektrikli Gezi Aracı” olan “Baykoca Yapay Zekâ Destekli Akıllı Turizm Destinasyonu” Projesi, 2020 yılında başlamış bir çalışma. İki önemli alt unsurdan oluşan projede bunlardan ilki yüzde 100 yerli ve özgün konsepte sahip bir elektrikli araç üretilmesi, ikinci alt unsur ise Turizm 5.0 çalışmalarına uygun turizm tanıtım hizmeti sunacak ve bu elektrikli araca entegre edilecek birlikte kompleks üretilecek yüzde 100 yerli “Rehber” modülünün üretilmesi.

Fahrettin Eniş