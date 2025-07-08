Kamulaştırma yoluyla elde edilen alan üzerinde yürütülen düzenleme kapsamında toplam 650 metrekare parke taşı döşenecek. Aynı zamanda otoparkın güvenliği ve gece kullanımına uygunluğu için 3 aydınlatma direği de yerleştirilecek.

“TOPLAM 5,2 MİLYON TL’LİK KAMULAŞTIRMA”

Alanda yapılan çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Alper Taban açıklamasında, “Geçtiğimiz dönemden bu yana planlamalarımızı bir bir hayata geçirerek mahallelerimizdeki otopark ihtiyaçlarını gideriyoruz. Otoparkın yapılacağı alanda 2 ayrı kamulaştırma gerçekleştirildi. Üç yıl boyunca süren kamulaştırmalarda taşınmazlar yıkıldı ve bu alan kazandırıldı. Kamulaştırmaların toplam bedeli 5 milyon 200 bin TL’dir.” dedi.

“BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANIP VATANDAŞLARIMIZIN KULLANIMINA SUNULMUŞ OLACAK”

Şehir merkezindeki sıkışıklığın artan nüfusla birlikte daha da hissedilir hale geldiğini vurgulayan Başkan Alper Taban, mahallelere nefes alanları oluşturduklarını söyleyerek; “İnegöl artık nüfus ve araç sayısı olarak giderek artmaya devam ediyor. Biz de bu konuda çözüm üretmek adına çalışmalar yapıyoruz. Önce kamulaştırma, daha sonra da bu alanların düzenli otopark alanlarına dönüştürülmesiyle ilgili ekibimizle birlikte çalışmaları hayata geçiriyoruz. Hamidiye Mahallemizde de bu çalışmalar başladı. Birkaç gün içerisinde de tamamlanıp vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olacak. “ dedi.

“YAPTIĞIMIZ ESERLERİN YAŞAYIP KARŞILIK BULMASI BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR”

Başkan Alper Taban son olarak yapılan yatırımların mahallelerde nefes aldırdığını ve vatandaşların desteğiyle daha da anlam kazandığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın bu alanları iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Otopark bir ihtiyaç, hemen yanı başında geçmişte kazandırdığımız oyun parkı ve otoparkları görüyoruz. Bunlar kıymetli ve mahallelerimize nefes aldıran yatırımlar. Geçmişte ve bugün de yaptığımız eserlerin de yaşayıp karşılık bulması bizleri de mutlu ediyor. Bizler çok çalışıp gayret edeceğiz. Vatandaşımızın beklediği işleri bir bir hayata geçireceğiz. Günün sonunda vatandaşlarımızın isteklerine cevap vermiş olacağız. Tüm bu çalışmaların altında ekip arkadaşlarımızın emek ve gayreti var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da yapılan bu alanları koruyup kollayarak destek ve katkı sağladıklarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.” dedi.